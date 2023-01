Zvijezde sve brže nestaju sa noćnog neba, naučnici zapanjeni rezultatima

Prema najnovijoj studiji, naučnici su utvrdili da se broj vidljivih zvezda na noćnom nebu smanjuje brže nego što se ranije mislilo.

Izvor: Unsplash

Koliko često pogledate ka noćnom nebu, pokušavajući da vidite zvijezde, a ne da li se naoblačilo? Ukoliko je vaš odgovor ponekad i češće, sigurno ste primijetili da se sve manje zvijezda vidi golim okom. Ne, ne pamtite mlađe dane kroz ruzičaste naočare, bar ne u ovom slučaju - naučnici su zaista utvrdili da se broj zvijezda vidljivih golim okom ubrzano smanjuje, a za sve je krivo svjetlosno zagađenje.

Nova studija, objavljena u Science časopisu, utvrdila je na osnovu 51.351 obzervacija noćnog neba širom svijeta da se broj zvijezda vidljivih golim okom smanjio u periodu od 2011. do 2022. godine za 7 do 10 odsto. Do zaključka se došlo davanjem primjera noćnog neba na različitim nivoima svjetlosnog zagađenja, a posmatrači su birali fotografiju koja najbolje odgovara onome što vide na nebu.

Dobijeni rezultat studije je zapanjio naučnike, jer je utvrđeni procenat veći nego što su ukazivala satelitska posmatranja, a razliku pripisuju spektralnim promjenama u emisiji svjetlosti, kao i promjenama u prosječnom uglu emitovanja.

Ovaj rezultat je takođe značajno veći od prethodnih studija, kada je zabilježen godišnji rast svjetlosne zagađenosti od 2,2 odsto na godišnjem nivou između 2012. i 2016. godine, odnosno 1,6 odsto na godišnjem nivou između 1992. i 2017. godine, navodi se u objavljenoj studiji. Razloga za to je mnogo, ali se kao glavni krivci navode rast broja stanovništva, proširenje gradova, kao i masovna upotreba LED osvjetljenja.



Ukoliko se ovaj trend nastavi, noćno nebo će za 18 godina u prosjeku biti svjetlije čak četiri puta. Drugim riječima, region na kojem se sada golim okom vidi 250 zvijezda će u budućnosti imati samo 100 vidljivih zvijezda. "Ako se ovi trendovi nastave, na kraju će biti veoma teško vidjeti bilo šta na nebu, čak i najsjajnija sazviježđa", kažu autori.

Svjetlosno zagađenje ne utiče samo na posmatrače zvijezda: "Ljudi treba da uzmu u obzir da ovo ima uticaj na naše živote. To nije samo astronomija", kaže Koni Voker, koautor studije i astronom. Dodajući da svjetlije noćno nebo utiče na naše zdravlje i kvalitet sna, ali ljudi nisu jedini pogođeni ovim problemom. Vještačko osvjetljenje dezorijentiše i dovodi do smrti miliona ptica selica svake godine, a naučnike takođe brine uticaj na ostale divlje životinje.

