I jesen ima svoje čari: Nevjerovatan time-lapse snimak koji prikazuje kako lišće mijenja boje (VIDEO)

Iako se mali broj ljudi raduje kraju ljeta, mora se priznati da i jesen ima svojih draži, a za to je vjerovatno najviše zaslužno šareno jesenje lišče. Pogledajte fenomenalan dvominutni video koji prikazuje kako lišće mijenja svoje boje.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Oven Rajzer, vrlo strpljiv student biologije i matematike sa univerziteta u Edvardsvilu, proveo je više od pet mjeseci snimajući proces transformacije lišća, a sve s ciljem da napravi kreativni dvominutni time-lapse video. U videu se može jasno vidjeti kako lišće iz zelene i žute prelazi u crvenkastu i braon boju.

Za sastavljanje snimka bilo je potrebno šest nedjelja - i mnogo neprospavanih noći. Oven je snimio više od 6.000 fotografija lišća, uključujući fotografije sa 10 različitih stabala kao što su sasafras i šećerni javor, koji su karakteristični za istočni dio Sjeverne Amerike. Tokom tri dana, on je snimao svaki list na svakih 30 do 60 sekundi koristeći kameru, LED svjetlo i bateriju koja je bila dovoljno jaka da kamera radi konstantno.

Ali ono što se događa kada lišće promijeni boju nije tako jednostavno. Hlorofil ima daleko važniju ulogu u životu jedne biljke: on iz sunčevih zraka uzima energiju i pravi "hranu" za biljku – jednostavne šećere koje dobija iz vode i ugljen-dioksida.

Krajem ljeta, kada ima dnevne svjetlosti i sunčanih sati, a tempreature su niže, kanali koji prenose tečnost u list i iz njega se postepeno zatvaraju, a unos vode i minerala je snižen. U to vrijeme, sve je manje i hlorofila.

To je trenutak kada do izražaja dolaze ostali pigmenti, koji su i do tada bili prisutni u listu, ali u manjoj mjeri nego hlorofil.Tada sunčevu svjetlost upijaju karotenoid, koji boji list u narandžasto, a u njemu i ksantofil, koji pruža žutu boju, kao i antocijanin, zahvaljujući kojem list postaje crven ili purpuran, a za koji stručnjaci ističu da ne postoji u listu cijele godine, već se proizvodi tek s kraja ljeta.

Svakako, Ovenov mukotrpan višemjesečni trud se na kraju isplatio. Procijenite i sami:

(Nacionalna geografija)