"TRIK SA KAFOM MI JE SPASIO BRAK": Savjeti žene koja je stručnjak za veze

Razmišljali su o razvodu, a onda primenili petominutni trik sa kafom!

Izvor: Instagram/aston_simmonds

Eston i Adam bili su na korak od razvoda. Nisu mogli da pronađu vremena jedno za drugo, a onda je Eston riješila da probaju trik sa kafom koji traje pet minuta. Eston je inače stručnjak za veze, a kako tvrdi, trik sa kafom joj je spasio brak. Podijelila ga je na Instagramu i istakla da "mijenja pravila igre u vezi".

Ona predlaže da odvojite pet minuta dnevno za komunikaciju i ponovno povezivanje sa partnerom. Najbolje je da to uradite ujutru, uz kafu i umjesto žurbe. "Počinjemo sa otvorenom komunikacijom o tome kako se oboje osjećamo u sebi i u vezi. Namjera je slušati i naizmjenično dijeliti informacije", rekla je Eston.

Ovako jednostavan trik je potpuno promijenio njen život, kaže. Dugo su razgovarali o razvodu, ističući da su teško pronalazili vreme jedno za drugo. Kad god su imali prilike da razgovaraju, sve se svodilo na teme o računima i poslovima. "Zaista vjerujem da je razlika između uspešne i neuspješne veze u tome da ljudi redovno razgovaraju, a ne samo kada su u problemima i kada im treba rame za plakanje. To nije samo spasilo naš brak, već je i potpuno transformisalo naš odnos", rekla je Eston.

"Čak i dok smo bili na odmoru tri nedjelje, koristili smo pijenje kafe kao vrijeme za komunikaciju. Zašto? Budući da ovaj trik stvarno radi, on mijenja pravila odnosa. Zajednička petominutna pauza za kafu puno je više od samog kofeina - to je naša dnevna doza povezanosti, dubokog razgovora i zabavan način da dođemo do željenog rezultata", rekla je Eston.

Prema riječima mnogobrojnih psihologa, postoje tri problema koji će se vjerovatno pojaviti u vezi. Kad se pojave, ako se komunikacija prekine, veza je u problemu. Problemi se često tiču ​​novca, dugoročnih ciljeva za budućnost ili emocionalnih afera. Ne morate biti ljubitelj kafe da biste isprobali ovaj trik. Jednako djeluje uz bilo koji topli napitak!

(MONDO)