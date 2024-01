Ovako sada izgleda beba džin ROĐENA U SRBIJI: Sa pet mjeseci ima 10 kilograma, zovu ga Dundule (FOTO)

Ovako sa pet mjeseci izgleda srpska beba džin Pavle iz Gornjeg Milanovca.

O njegovom rođenju je u avgustu prošle godine brujao čitav region, jer je on bio, kako su ga nazvali, prava beba džin. Pavle se rodio sa 6.5 kilograma i definitivno je jedna od najvećih novorođenih beba u istoriji Srbije. Tokom ovoh božićnih praznika, tačnije 8. januara napunio je pet mjeseci i dalje plijeni svojom pojavom.

"Pavle je jedna srećna i nasmijana beba. Sada ima 10 kilograma i nosi garderobicu broj 74, i dalje je napredniji od svojih vršnjaka. Uprkos tome što je od rođenja teži od ostalih, ni najmanje nije usporen, već je živahan i obožava da se igra. On nam je uvijek u centru pažnje, brat i sestra ga obožavju, to je nevjerovatna ljubav, kaže za RINU Pavlova majka Suzana Kučina. Pavle je imao nadimak Mrvica, poptuno suprotan njegovom gabaritu, ali sada mu je ipak, kako kaže Suzana, omiljeni nadimak koji su mu dale još babice u gornjomilanovačkom porodilištu koje su ga i donijele na svijet.

"One su ga tada prozvale Dundule, meni je to baš bilo simpatično i počeli smo i mi u kući tako da ga zovemo. Sada i sam Pavle baš voli taj nadimak, uvek se smije kad ga tako zovemo, dodaje njegova majka. Pavle je treće dijete u porodici Kučina, a kako je njegova majka Suzana Kučina kazala, nije bilo razlike u odnosu na druge dvije trudnoće. Znali su da je beba krupnija, ali ne i da će biti teška preko šest kilograma. Suzana se do sada već dva puta porađala, a kako je izjavila, starija djeca su joj bila normalne težine, oko 3.700 grama.

"Nije bilo razlike u odnosu na druge dvije trudnoće. Možda jedino što sam malo više jela, ali samo slane obroke i bila sam usporenija. Sad znam i zašto, jer je beba bila baš velika, rekla je ova srećna majka. Porođaj sa Pavlom je tada počeo prirodno, ali se ipak završio carskim rezom.

