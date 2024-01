"Poližeš mi j**a": Otkrivena hit fora iz stare epizode srpske verzije "Sunđer Boba" (VIDEO)

"Sunđer Bob" jedan je od kultnih i mnogima najdražih crtanih filmova, a jedan trenutak iz srpske verzije, tačnije epizode "Naopak dan" iz 1999. godine, postao je totalni hit.

Izvor: YouTube/Nickelodeon

Naime, neimenovani Srbin na Reddit-u je napisao kako se zapitao zašto Sunđer Bob i Patrik Zvijezda u epizodi "Naopak dan" govore unazad i razlog je urnebesan.

"Ne znam što da radim s ovom informacijom pa ću je podijeliti ovdje. Dakle u epizodi Spužve Boba, Naopak dan, on i Patrik govore unazad. Pošto me oduvijek zanimalo što to pričaju, isjeckao sam video i vratio ga unazad", objasnio je.

Na snimku se može čuti kako Sunđer Bob govori Patriku: "Patriče, reci ‘Rahaja’", a kada Patrik to izgovori, Sunđer Bob mu kaže: "Poližeš mi j**a."

U nastavku pojašnjava da je Đorđe Lukić 'Rahaja' direktor tehničkog osoblja u ekipi sinkronizacije, koji je i davao neke glasove.

"Interna šala, vjerovatno su mislili da nitko nikad neće skontati, ali eto...", napisao je uz link svog otkrića.

Hvala ti Reddite sto postojiš, ovo je najjaca stvar danaspic.twitter.com/YBXlzneVwY — Igor Gašparević (@Gasparevic)January 13, 2024

Ovo otkriće je ubrzo postalo viralno na društvenim mrežama.