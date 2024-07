Odlikuju ga prijatna svježina i suptilna gorka nota: Da li biste probali pivo od otpadnih voda? (VIDEO)

Iako ideja o piću od otpadnih voda možda ne zvuči primamljivo, kompanija uvjerava da se svi loši sastojci filterišu prije nego što se dodaju slad, hmelj i kvasac - sve ono što čini pivo.

U Njemačkoj postoji oko 5.000 različitih piva, ali je "Rojze" jedino koje se pravi od recikliranih otpadnih voda.

Ovo pivo je rezultat saradnje njemačkog grada Vajzenburga, američke tehnološke kompanije "Xylem" i Tehničkog univerziteta u Minhenu (TUM).

Iako ideja o piću od otpadnih voda možda ne zvuči primamljivo, kompanija uverava da se svi loši sastojci filterišu prije nego što se dodaju slad, hmelj i kvasac - sve ono što čini pivo.

Kako se pravi pivo od otpadnih voda?

Prvo specijalna mašina unosi ozon u otpadnu vodu. Potom se mulj rasprši UV zračenjem i bombarduje granulama vodonik-peroksida. Na kraju se istiskuje kroz razne karbonske i nano filtere.

Ovaj proces uklanja 99,99 odsto svih hemikalija i zagađivača. Krajnji proizvod je čista i svježa voda koja se može koristiti za piće, zalivanje biljaka ili - proizvodnju piva.

"Rojze" je tradiconalno njemačko svijetlo lager pivo.

"Odlikuje ga prijatna svježina koju prati primjesa slatkoće i suptilna gorka nota", rekao je Marlis Poup iz "Xylem-a".

Kako su naveli, ovo nije samo pivo - to je i povod za razgovor o očuvanju i prećišćavanju vode.

Ipak, pretvaranje otpadnih u pijaću vodu nije novost. Astronauti NASA svoj urin pretvaraju u vodu kako bi imali dovoljno zaliha tečnosti tokom misija. Kalifornija je zbog velikih suša prošle godine odobrila prve standarde kojima se otpadna voda poslije prerade može koristiti za piće, prenosi portal "The Next Web".

Sa druge strane, sigurno smo do sada i pili otpadnu vodu tokom života. Kada pustimo vodu u toaletu, onda protiče cijevima do postrojenja za preradu i potom se ispušta u rijeku ili jezero. U nekom trenutku ta ista voda dolazi do rezervoara i koristi se ponovo za piće.

Ipak, činjenica je da većina ljudi ne razmišlja o tome na taj način niti o mogućnostima recikliranja i prerade vode.

Kako prenosi Dojče vele, u svijetu se 80 odsto otpadnih voda ispušta u životnu sredinu bez ikakvog tretmana, a voda postaje sve rjeđi resurs. Jedan od načina da se suprotstavimo tome je upravo prerada i prečišćavanje otpadnih voda.

