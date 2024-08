Dvoje astronauta koji su početkom juna poletjeli na probni let novom Boeing-ovom kapsulom, umjesto jednonedjeljnog leta, ostaće na MSS do februara sljedeće godine

Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zbog prevelikog rizika od povratka na Zemlju novom Boeing-ovom kapsulom, NASAje donijela odluku da se dvoje njenih astronauta iz svemira na Zemlju vrate tek sljedeće godine, letjelicom kompanije SpaceX.

Astronauti Beri Vilmor i Sunita Vilijams početkom juna su poletjeli na probni let koji je trebalo da traje nedjelju dana. Oni se od tada nalaze na Međunarodnoj svemirskoj stanici (MSS), gdje će ukupno provesti više od osam mjeseci.

Razlog za to su kvarovi na potisnicima njihove problematične svemirske kapsule i curenje helijuma u njoj, što je poremetilo prvobitne planove za let do svemirske stanice.

Vidi opis Poletjeli na probni let od sedam dana, ostaće u svemiru punih osam mjeseci Svemirska kapsula Boeing Starliner Astronauti Beri Vilmor i Sunita Vilijams na MSS Svemirska kapsula Boeing Starliner Astronauti Beri Vilmor i Sunita Vilijams na MSS Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Astronautisu zbog toga morali da čekaju da inženjeri obave neophodne testove, navodi AP. Poslije gotovo tri mjeseca od polijetanja, donijeta je odluka da se Vilmor i Vilijams sa MSS na Zemlju vrate u februaru 2025. godine.

Kapsula Starliner će se, u narednih nedjelju do dvije dana, odvojiti od Međunarodne svemirske stanice i pokušati da se automatski vrati na Zemlju.

(MONDO)