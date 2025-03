Skandinavski trik zbog kog djeca bolje spavaju: Uradite jednostavnu stvar i konačno se odmorite

Mama koja je isprobala skandinavski trik od 15 minuta kaže da je to pomoglo da njena djeca konačno prestanu da se bude previše rano ujutru.

Stavljanje djece na spavanje ponekad je prava muka za roditelje, ali čini se da jedan skandinavski trik to može da promijeni, barem prema tvrdnjama jedne mama koja ga je isprobala.

Medi Svegle, mama koja redovno na mrežama dijeli svoja iskustva i savjete u vezi sa odgajanjem djece, kaže da više nije imala snage da se bori sa ranim buđenjem svojih mališana, pa je riješila da isproba jednu tehniku u koju se Skandinavci kunu.

Ona tvrdi da je ova caka promijenila sve, te da joj se za samo nekoliko dana život transformisao, a trik o kojem govori je krajnje jednostavan.

Skandinavski trik

Ova ideja zasnovana je na jednostavnom principu i vjerovatno je zato i efikasna – sve što treba da uradite je da otvorite prozor u dječjoj sobi 15 minuta prije spavanja. Zašto? Svjež vazduh će mališanima pomoći da brže zaspe i bolje spavaju.

"Probala sam ovu tehniku jer su se moja djeca budila svako jutro u pet ili šest sati iiskreno, nisam više mogla to da izdržim. Kada sam to probala, nisam mogla da vjerujem – spavali su do 7:45 prvi put u posljednjih ne znam koliko nedjelja. Prezadovoljna sam, imate preporuku od mene", kaže Medi.

Stručnjaci za dječji san saglasni su da temperatura prostorije ima veliku ulogu u tome koliko će djeca kvalitetno spavati. Prema njihovim riječima, idealna temperatura za spavanje je između 16 i 18 stepeni.

Time što ćete malo rashladiti sobu prije spavanja podstaći ćete prirodan pad tjelesne temperature, što je ključni signal tijelu da je vrijeme za spavanje.

Kako je objasnila stručnjakinja za san Dejzi Ferns, ova tehnika djeluje jer "sniženje tjelesne temperature imitira prirodan proces uspavljivanja i podstiče duboki san", prenosi netmums.com. Osim toga, svjež vazduh će doprinijeti količini kiseonika u sobi, smanjujući broj buđenja tokom noći usljed zagušljivosti u prostoriji.

Kako ovaj metod pomaže bebama

U nordijskim zemljama roditelji često ostavljaju malu djecu da zaspe napolju, a finska studija je pokazala da san napolju traje duže nego kada djeca spavaju u zatvorenom, čak i kada je temperatura minus pet.

U većini kultura drugih kultura nije uobičajeno da se djeca ostavljaju da spavaju napolju, ali jedno provjetravanje prostorije prije spavanja može da bude dobra opcija umjesto toga.

Konsultant za spavanje Rouzi Dejvidson ističe da "svjež vazduh povećava nivo kiseonika u spavaćoj sobi i smanjuje nakupljanje ugljen-dioksida, podstičući dublji i mirniji san". Ipak, ona dodaje da rashlađivanje prostorije za neku djecu može da bude neprijatno, te je važno pratiti reakciju mališana.

Svakako, možete da probate ovaj trik, ali imajte na umu da to nije baš čarobni štapić i da ne može da riješi sve probleme sa spavanjem. Ponekad nije problem u sobnoj temperaturi, već u nedostatku rutine, pretjeranoj stimulaciji prije spavanja i slično.

