Spremite se za pomjeranje sata i ljetnje računanje vremena: Može da utiče na zdravlje, na udaru tri grupe ljudi

Kako ljetnje računanje vremena može da utiče na zdravlje?

Izvor: Shutterstock/Monkey Business Images

Stiže nam ljetnje računanje vremena! U nedjelju, 31. marta, u Srbiji će se sat sa 2 sata pomjeriti na 3. Mnogi misle da je ovo mala promjena, ali ona može da ima značajan uticaj na naše fizičko i mentalno zdravlje. Postoje grupe ljudi koje su podložniji promjenama tokom pomjeranja sata, pa je važno da znate šta ovaj period može da donese.

Promjene povezane sa promjenom sata

Promjene u snu i biološkom ritmu

Promjena sata može da utiče na san i biološki ritam tijela. Ljetnje računanje vremena znači da su dani duži i mnogi ljudi uvode promjene u svom rasporedu. To može da dovede do poremećaja noćnog odmora, nesanice i smanjenog kvaliteta sna. Problemi sa uspavljivanjem ili buđenjem mogu da dovedu do umora, nemogućnosti koncentracije i gubitka fokusa tokom dana.

Povećan stres

Promjena sata može da poveća rizik od nastanka srčanih bolesti kao što su srčani udar i hipertenzija. Ako već imate kardiovaskularne probleme, ove promjene mogu da izazovu srčanu slabost, povišen krvni pritisak, više aritmija i druge probleme sa srcem. Pošto kardiovaskularni sistem prenosi kiseonik i druge hranljive materije do svih organa, svaki "kvar" u njegovom funkcionisanju može da dovede do ozbiljnih posljedica po zdravlje.

Pogoršanje mentalnog zdravlja

Postoje ljudi koji doživljavaju pogoršanje raspoloženja, razdražljivost i psihičku nelagodnost nakon promjene sata. Ovo može da bude zbog promjena u dnevnoj rutini.

Grupe ljudi će biti najviše pogođene

Ljudi sa poremećajima spavanja

Ljudi sa kardiovaskularnim oboljenjima

Djeca i adolescenti

Kako smanjiti uticaj promjene sata

Postepeno prilagođavanje - nekoliko dana pre promjene sata idite u krevet 15-30 minuta ranije

Održavajte ritam spavanja - pokušajte da održavate redovan raspored spavanja, ustajanje i odlazak u krevet u isto vrijeme

Fizička aktivnost - budite aktivni i radite vježbe koje će vam pomoći da bolje spavate

(MONDO)