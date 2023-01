STALNA MUKA! KOJE DOBA DANA OZNAČAVAJU AM I PM? Posebno zanimljivo za koga je napravljen prvi ručni sat

Oznaka AM označava vrijeme do podneva, a PM poslije podneva.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Brojni ljudi se pitaju šta znače oznake AM i PM na časovnicima, tačnije zbunjeni su koji dio dana one predstavljaju.

U BiH se koristi 24 broja za označavanje satnice, dok se u nekim zemljama koristi dvanaestočasovni sistem. Pošto se koristi "samo" 12 brojeva, oznake AM i PM označavaju o kom dijelu dana je riječ. Oznaka AM se koristi za vrijeme prije podneva. Znači vrijeme do podneva, tj. do 12 sati označava se sa AM. Oznaka AM predstavlja skraćenicu i odnosi se na latinsku frazu “ante meridiem“. To znači prije podne.

Oznaka PM koristi se za vrijeme poslije podneva do ponoći. Predstavlja skraćenicu latinske fraze “post meridiem“. Ova fraza znači poslije podne, poslije podneva. Zanimljivo je da se pomene da se prvim ručnim satom u istoriji smatra model koji je napravljen za Karolinu Bonaparte, sestru Napoleona Bonaparte.

Izradio ga je Abraham-Luj Brege 1810. godine. Sat je ili sakriven u privatnoj kolekciji ili uopšte nije sačuvan. Dokumentovano je da je bio izuzetno tanak, ovalnog oblika i da je imao zlatnu narukvicu.

(MONDO)