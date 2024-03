Zašto ne bi trebalo da zaspimo ispred TV-a? Četiri posljedice se javljaju sutradan

Istraživanja pokazuju da spavanje sa upaljenim televizorom može negativno da se odrazi na zdravlje i san.

Izvor: Stock-Asso/Shutterstock

Stručnjak za spavanje Trevor Kuk upozorava da vještačko svjetlo s TV ekrana može da poremeti prirodni ciklus spavanja i budnosti. Svjetlost ekrana sprečava vaše tijelo u proizvodnji hormona koji doprinosu kvalitetnom snu. Takođe, pametni telefoni emituju plavu svjetlost koja može da smanji proizvodnju melatonina u vašem tijelu. Melatonin je hormon koji stvara epifiza i pomaže u regulaciji cirkadijanog ritma i ciklusa spavanja.

Smanjuje kvalitet spavanja

Istraživanja su pokazala da gledanje televizije prije spavanja može da pogorša san. Jaka svjetla i uzbudljiv sadržaj TV emisija održavaju vaš mozak aktivnim zbog čega on ne može da se opusti i utone u san. Vjerojatno ćete se buditi tokom noći i ujutro se osjećati umorno.

Loše utiče mozak

Loš san negativno utiče na rad vašeg mozga. Pamćenje je slabije, raspon pažnje i vještine donošenja odluka. S vremenom vam spavanje pred TV-om može da oteža učenje, fokusiranje i razumijevanje informacija, kaže ovaj stručnjak. Takođe, problemi sa spavanjem, osim što stvaraju poteškoće sa zdravljem i normalnim dnevnim funkcioniranjem, često narušavaju i međuljudske odnose. Kad je čovjek iscrpljen od nespavanja, teško može provoditi kvalitetno vrijeme sa dragim ljudima

Uzrokuje bolove u leđima i vratu

Osim što vam kvari san, spavanje pred televizorom zna da uzrokuje probleme u mišićima i kostima, kaže Trevor. Sjetite se samo koliko ste puta zaspali na kauču ispred TV-a, a probudili se ukočeni.

Problemi s cirkulacijom

Spavanje u nezgodnom položaju može da poremetiti pravilan protok krvi. To može da uzrokuje utrnulost, trnce i osjećaj nelagode, posebno u rukama i nogama. Ako to potraje duže vrijeme, može da dovede do ozbiljnih problema s cirkulacijom, pa čak i da uzrokuje stanja poput duboke venske tromboze, upozorio je Trevor, a prenosi The Star.

(MONDO)