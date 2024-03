CRIJEVA NAM NE KRČE SAMO KAD SMO GLADNI! Čuveni doktor otkriva pet drugih razloga i jedno rješenje

Čuveni doktor objašnjava zašto nam zapravo krče crijeva!

Izvor: ChameleonsEye/Shutterstock.com

Sigurno ste više puta čuli, kada ste bili gladni, zvukove iz stomaka, poznatije kao "krčenje". Međutim, crijeva ne krče samo kada smo gladni, trvdi poznati dr Karan Rej. Ispostavlja se da naš stomak uvijek proizvodi krčenje, samo što ga nekad i ne čujemo.

Doktor je objasnio da buka koja dopire iz stomaka zapravo dolazi iz tankih crijeva, a uzrokovana je time što se crijeva "skupljaju i stiskaju svarenu hranu".

"Kada ti stomak grči, to nije tvoj stomak. To su zapravo tvoja crijeva - konkretno tvoje tanko crijevo. Ti jauci su zvuci tvojih crijeva koja se skupljaju i stiskaju varenu hranu, zvanu himus. To je ljudski ekvivalent stiskanju dna tube paste za zube da biste izvukli posljednji dio", slikovito je objasnio doktor.

"Suprotno popularnom vjerovanju, režanje se ne dešava samo kada ste gladni, ono se dešava 24/7 i većinu vremena ne možete da ga čujete osim ako ne slušate stetoskopom. Razlog zašto ljudi misle da je to zbog gladi krije se u tome što je zvuk obično mnogo glasniji kada vam je digestivni trakt prazan, što znači da ste vjerovatno kasnili sa obrokom i da tamo nema hrane koja bi djelovala kao biološki prigušivač zvuka", dodao je doktor.

Dr Raj je takođe rekao da hrana koju jedete, kao i druga stanja koja možda imate, takođe mogu da učine da vam stomak krči glasnije. Druge stvari koje mogu da učine ovaj zvuk još glasnijim uključuju prekomjerno gutanje vazduha, stres, gazirana pića, osjećaj nervoze, sindrom iritabilnog crijeva. Ako patite od glasnog kruljenja u stomaku, doktor predlaže da pijete čaj od nane, jer menta u tome pomaže da se opuste zidovi crijeva i takođe može da ublaži bol i nadimanje.

(MONDO)