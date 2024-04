Ovog proljeća poranili su krpelji, doktorica otkriva kako da djelujemo na vrijeme

Dr Tanja Kozomora Dimitrijević otkriva šta da radimo ako nam se zakači krpelj.

Izvor: Kurir/Printscreen

Proljeće nam je sa visokim temperaturama stiglo ranije nego inače. Poranile su alergije, ali i ostali stanovnici naše zemlje - krpelji.. Koliko oni mogu da budu opasni, ali i kako da se ponašamo ako nam se zakače na tijelo, za Kurir TV objasnila je dr Tanja Kozomora Dimitrijević.

Ona je na samom početku istakla da ukoliko se to desi, prvo treba otići u najbližu zdravstvenu ustanovu gde će krpelj mehanički odstaniti ljekar ili medicinska sestra.

Da li možemo sami da uklonimo krpelja?

"Možemo svakako, ali to nije preporuka zato što najčešće dođe do nekih neregularnsoti prilikom otklanjanja i ostajanja dijelova krpelja u tijelu. To onda zahtjeva pregled od strane ljekara“, objasnila je dr Kozomora Dimitrijević.

Ujed krpelja veoma često može da izazove lajmsku bolest (boreliozu), a posledice su ponekad dugoročne, upozoravaju stručnjaci.

Koliko je potrebno da zaraženi krpelj prenese bolesti?

"Da bi došlo do infekcije potrebno je da krepelj boravi i parazitira na površni kože otprilike od 24 do 48 časova, ali uslov je i da taj krpelj bude zaražen bakterijom borelijom burdorferi", dodala je doktorka.

Na pitanje kako se liječi lajmska bolest, doktorka objašnjava da to zavisi od stadijuma kada je ona otkrivena.

"Najčešće se ona otkrije na samom početku i tada se liječenje sporvodi oralno, antibiotskom terapijom, dvije do četiri nedelje, najčešće 21 dan i tad dolazi do potpunog izlječenja. Međutim, ako se otkrije u kasnijim fazama kada postoje neurološke i reumatološke komplikacije, takođe se sprovodi antibiotskog terapijom ali u dužem vremenskom periodu", istakla je ona.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:10 BELA HADID ZBOG BOLESTI OSTAJE BEZ ZUBA Izvor: TikTok/babybella777 Izvor: TikTok/babybella777

(Kurir/MONDO)