UZNEMIRUJUĆI SNIMAK SLAVNE PJEVAČICE! Pokazala kako izgleda napad bolesti - bespomoćno leži, ljekari oko nje!

Selin Dion je u dokumentarnom filmu "I am: Celine Dion" pokazala kako izgleda napad sindroma ukočene osobe, autoimunog neurološkog poremećaja.

Dokumentarni film I am: Celine Dion ugledao je svjetlost dana. Prikazuje život slavne pjevačice Selin Dion, šta je sve postigla u svojoj karijeri, ali i na koji način vodi borbu sa sindromom ukočene osobe. Rijedak autoimuni neurološki poremećaj uzrokuje ukočenost mišića i nekontrolisane grčeve. Selin je više puta govorila o svojoj borbi za zdravlje, a sada je u dokumentarcu pokazala kako izgledaju napadi koje proživljava.

"Jako mi je teško to da čujem i da vam pokažem. Ne želim da ljudi to čuju", priznala je pjevačica.

Napad koji je pokazala trajao je nekoliko minuta. Selin je bespomoćno ležala dok su ljekari proveravali njene vitalne funkcije. Pokušavali su da je smjeste u udoban položaj, a kada se sve završilo, pjevačica je rekla:

"Svaki put kad se ovako nešto dogodi, osećaš se tako posramljeno i, ne znam kako da se izrazim, to je samo... Znate, kad ne možete da kontrolišete sopstveno tijelo".

Upozoravamo da prizori mogu da budu uznemirujući za neke čitaoce:

Kritičar iz magazina Time Rich Juzwiak pohvalio je Selin Dion zbog njene otvorenosti, posebno zbog scene u kojoj se muči da otpjeva I Want To Know What Love Is.

"Niko ne želi da govori o tome šta znači kada su ti prošle najbolje godine života, ali bolest je natjerala Dion da razmišlja upravo o tome", rekao je.

