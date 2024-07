Svako ima "trougao smrti" na licu: Ljekari upozoravaju na dio koji nikada ne smijete da stiskate

"Trougao smrti" je jasno definisan dio lica na kojem nikada ne bi trebalo da cijedite bubuljice.

Šta da radimo kada nam se na licu pojavi bubuljica? Često ga stiskamo kako bismo se što pre oslobodili uljeza. Nažalost, ne shvatamo da ova "obična aktivnost" može da ima ozbiljne posljedice po naše zdravlje, posebno ako je bubuljica bila u tzv. trouglu smrti. Zvuči opasno? Nije bez razloga.

Područje u središnjem dijelu lica nazvano je "trougao smrti". Ako bismo ga ocrtali linijom, krenuli bismo od vrha nosa i nastavili do uglova usana. Dakle, nos i gornja usna se nalaze unutar njega. Iako je možda teško povjerovati, ovo je izuzetno delikatno i osjetljivo područje našeg lica. Diranje bubuljica koje se tu pojavljuju ili nepravilno izvedeni tretmani estetske medicine mogu da imaju izuzetno opasne posljedice.

Ovo posebno područje lica je opasno zbog svoje bliske veze sa mozgom. Povezano je sa specifičnim rasporedom vena u ovoj oblasti. Uklanjanje bubuljica koje se tu pojavljuju može da dovede do infekcije ili upale. Diseminovani mikroorganizmi prodiru u kožu i onda lako mogu da dođu do mozga kroz krv.

Ljekari upozoravaju da infekcija ovog područja može čak da dovede do tromboze kavernoznih sinusa lobanje, što može da dovede do moždanog udara. Ovo je infekcija koja zahtjeva hitno liječenje antibioticima. Dešava se da je nekim ljudima potrebna operacija. "Trougao smrti" snabdjevaju čak četiri kranijalna nerva, čije oštećenje može da dovede do oštećenja motoričkih funkcija (npr. pomjeranje usta), paralize ili čak gubitka vida.

