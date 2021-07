Napustila posao dadilje i počela da prodaje seksi fotke: Sada mlati pare, a roditelji je podržavaju! (FOTO)

Prije tri godine je plakala jer je jedva krpila kraj s krajem, a onda je počela da prodaje seksi fotografije i sada zarađuje ozbiljne sume novca!

Izvor: Instagram/Screenshot/rhiannonbluee

Rijanon Blu (24) prije samo tri godine bila je ozbiljno zabrinuta jer je znala da sa svojom platom dadilje nikada neće moći sebi da priušti kupovinu kuće. Sada je ponosna vlasnica četvorosobne kuće u Lidsu, koju je kupila bez ičije finansijske pomoći.

Ona je napusila posao dadilje i u avgustu 2018. godine počela da prodaje eksplicitne slike na OnlyFans-u, i sada od toga zarađuje oko 300.000 dolara godišnje.

"Nikada nisam mislila da ću biti u ovoj poziciji. Kada sam radila kao dadilja, plakala sam i žalila se mami kako neću moći da priuštim kupovinu kuće do 40. I sada me ponekad podsjeti na to. Potpuno je luda činjenica da sam prešla put od plakanja mami do toga da sam priuštila sebi četvorosobnu kuću u 24. godini žviota", kaže Rijanon.

Nakon što je napustila školu u 16. godini, Rijanon se upisala u italijansku Školu primjenjenih umjetnosti u Londonu, a dvije godine kasnije, kada je završila školu, počela je da radi kao dadilja.

"To je bio usputni posao, trebao mi je novac. Porodica je bila divna, ali znala sam da to nije za mene. Dvije godine kasnije, znala sam da moram da napustim taj posao. Željela sam da zarađujem više i to jednostavno nisam bila ja, trebalo mi je više".

Pošto je već objavljivala fotografije u bikiniju i donjem vešu, a imala je dosta pratioca, mnogi su joj preporučivali da otvori nalog na Only Fans-u. I tako je odlučila da proba, a roditelji, sa kojima je tada živjela, podržali su je u toj odluci.

"Oni su veoma otvoreni i ponosni su na sve što sam uspjela da uradim zahvaljujući OnlyFans-u. Mislim da nema čega da me bude sramota", zaključuje ona.

(MONDO)