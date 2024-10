Kako da napravite original burger sos

Uz original burger sos svaka pljeskavice će da bude savršenog ukusa.

Izvor: Shutterstock

Sastojci:

Za američku slatko-kiselu zimnicu:

8 srednjih krastavaca, sjeckanih

2 srednja luka, sjeckana

1 srednja crvena paprika, sjeckana

1 srednja zelena paprika, sjeckana

60 g soli

400 ml jabukovog sirćeta

1 kašika sjemena celera

1 kašika bibera u zrnu

700 g šećera

Za sos:

112 g majoneza

60 g kečapa

2 kašičice američke slatko-kisele zimnice

2 kašičice šećera

2 kašičice belog sirćeta

1 kašičica mljevenog crnog bibera

Priprema:

Za sos prvo napravite američku slatko-kiselu zimnicu. Pomiješajte krastavce, luk i paprike u velikoj posudi. Posolite, pa sipajte hladne vode toliko da prekrije povrće. Pustite da se natapa 2 sata. Ocijedite u cjediljku.

Sipajte sirće u veliku posudu i ubacite sjeme celera i zrna bibera. Umiješajte šećer i dovedite do ključanja. Nastavite da mješate dok se šećer ne rastvori, 2 do 3 minuta. Dodajte ocijeđeno povrće i vratite da provri, do 10 minuta. Skinite sa vatre.

Spakujte zimnicu u vruće, sterilisane tegle, ostavite malo prostora pri vrhu. Prođite čistim nožem ili tankom lopaticom oko unutrašnjosti tegli da biste uklonili sve mjehuriće vazduha i zatvorite ih. U veliki lonac sa ključalom vodom spustite tegle sa razmakom od 5 cm, razdvojite ih pomoću stalka ili krpa. Pustite da ključa i kuvajte 10 minuta.

Izvadite tegle iz lonca i ostavite da odstoje 12 do 24 sata. Pritisnite sredinu svakog poklopca prstom kako biste osigurali da se poklopac ne pomjera gore ili dole. Čuvajte na hladnom, tamnom mjestu.

Kada imate zimnicu, izmiješajte u maloj posudi sve sastojke za sos - majonez, kečap, američku zimnicu, šećer, sirće i biber. Servirajte odmah ili stavite u frižider, poklopljeno, do 1 nedjelje.

(Stvar ukusa/MONDO)