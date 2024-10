Da li su otkrili fontanu mladosti? Ljudi koji izgledaju mlađe imaju 7 navika, a nijedna nije teška

Postoji primetna razlika između običnog i gracioznog starenja, a ljudi koji djeluju kao da su otkrili fontanu mladosti imaju 7 navika, a nijedna nije teška.

Izvor: Shutterstock

Ukoliko primjećujete da postoji primetna razlika između običnog i gracioznog starenja, to je tačno i ona leži u životnim navikama. Neki ljudi izgledaju mnogo mlađe od svojih pravih godina, a to ne duguju skupim proizvodima za njegu kože ili hirurgiji. Oni koji dobro stare svakoga dana ponavljaju jednostavne radnje koje su integrisali u svoju rutinu.

Ovih 7 navika obično usvajaju ljudi koji izgledaju mnogo mlađe nego što zapravo jesu.

1. Hidratacija je ključna

Jedna od najčešćih navika ljudi koji izgledaju mlađe od svojih stvarnih godina jeste hidriranje - i to ne samo malo. I to se ne završava na ispisjanju osam čaša vode dnevno. Adekvatna vode je od suštinskog značaja, no ljudi koji prkose starenju uključuju u ishranu bogatu vodom. Razmislite o krastavcima, lubenicama, narandžama i drugom voću i povrću punom vode. Takođe, hidriraju kožu - to je dio njihove rutine nege kože, a tako pomažu koži da zadrži mladalački sjaj i elastičnost.

2. Krema za sunčanje je njihov najbolji prijatelj

To može zvučati jednostavno, ali ljudi koji izgledaju mlađe od svojih godina se zaklinju u nju – dosljedna upotreba kreme za sunčanje čini ogromnu razliku. Oni koriste kremu za sunčanje sa SPF-om 30 svaki dan, po kiši ili po suncu.

3. Daju prednost spavanju

Spavanje je veliki faktor da izgledate mlađe od svojih godina. Kada spavate, vaše tijelo ima priliku da se popravi i podmladi. Za to vrijeme vaše ćelije kože se mijenjaju, stvarajući prostor za svježe, nove ćelije. Štaviše, nedostatak sna može dovesti do povećanja kortizola, hormona stresa. To može dovesti do upale i razgradnje kolagena u vašoj koži, koji je odgovoran za njenu elastičnost i glatkoću. Studija je pokazala da je hronično loš san povezan sa pojačanim znacima starenja, lošim izgledom kože i smanjenom sposobnošću kože da se sama popravi.

Izvor: Shutterstock

4. Imaju uravnoteženu ishranu

Vjerovatno ste čuli staru izreku „Ti si ono što jedeš." A kada je u pitanju izgledati mlađe od svojih godina, ovo ne može biti preciznije. Ljudi koji dobro stare razumiju važnost uravnotežene, hranljive ishrane. Oni znaju da ono što unose u svoje tijelo utiče ne samo na njihovo zdravlje već i na njihovu kožu i ukupan izgled. Svježe voće i povrće, nemisni proteini, zdrave masti i integralne žitarice su osnova njihove ishrane. Ove namirnice su bogate vitaminima, mineralima i antioksidansima koji pomažu u borbi protiv štetnog dejstva slobodnih radikala i usporavaju proces starenja.

Izbjegavaju prerađenu hranu, višak šećera i nezdrave masti – što ubrzava starenje. Uavnotežena ishrana ne znači drastične promjene ili uskraćivanje već zdraviji izbor.

5. Ostaju fizički aktivni

Ostati fizički aktivan je još jedna navika ljudima koji izgledaju mlađe od svojih godina. I ne, ne morate da budete maratonac ili da spavate u teretaniI samo šetnja čini razliku. Idite u kratke, spore šetnje po komšiluku, pa postepeno povećavajte razdaljinu i tempo. Oslobađa od stresa, poboljšava san, podiže raspoloženje. Cilj nije da postanete sportista preko noći, već da uključite neki oblik fizičke aktivnosti u svoju dnevnu rutinu: šetnja, joga, plivanje ili plesi – sve se računa.

6. Ograničavaju pijenje alkohola

Alkohol može biti prijatan u umjerenim količinama, ali ljudi koji izgledaju mlađe od svojih godina imaju tendenciju da ograniče svoju konzumaciju. Alkohol je diuretik, što znači da može dovesti do dehidracije, a hidratacija je ključna za održavanje mladalačke kože. Alkohol može poremetiti san i izazvati upalu u cijelom tijelu - što može ubrzati proces starenja. To ne znači da morate potpuno da se uzdržite od alkohola. Radi se o umjerenosti i ravnoteži. Čaša vina ili koktel s vremena na vreme neće izazvati značajnu štetu.

7. Treniraju svjesnost

Možda najvažnija navika koju usvajaju oni koji izgledaju mlađe od svojih godina je praktikovanje svjesnosti - ona podrazumijeva prisustvo i život u trenutku. Radi se o tome da cijenimo život kakav jeste, bez pretjerane brige o prošlosti ili budućnosti. Stres može uticati na vaše tijelo, ubrzavajući proces starenja. Svjesnost, s druge strane, pomaže u upravljanju stresom i promoviše osjećaj smirenosti i blagostanja.

Izvor: Shutterstock

Starenje nije povezano samo sa godinama već i sa svakodnevnim navikama. Razmislite o klasičnom savjetu grčkog ljekara Hipokrata koji je jednom rekao: „Neka hrana bude vaš lijek, a lijek neka bude vaša hrana.“ Ova mudrost prevazilazi samo uravnoteženu ishranu i govori o razumijevanju kako naši izbori koje svakodnevno pravimo, čak i oni mali, mogu da oblikuju naše zdravlje i izgled.