Kako bez Laneta! Kolege skrhane bolom nastavljaju da se opraštaju od Gutovića

Lanetove kolege se dirljivim riječima opraštaju od glumca

Jedan od naših najpoznatijih glumaca Milan Lane Gutović preminuo je u 76. godini nakon duge i teške bolesti. On je prošle nedjelje hospitalizovan, kasnije je priključen na respiraor, ali je nažalost izgubio bitku.

Lanetova smrt potresla je sve njegove kolege koje se s bolom opraštaju od njega.

"Njegova djeca su najviše pogođena njegovim odlaskom i uvijek imam taj refleks. Mi smo izgubili nešto što nije tako lako zamijeniti - nemoguće je. To su gubici koji ostaju. Ne mogu da se borim sa tim saznanjima. On je bio jedan od najdarovitijih - ne samo od glumaca svoje generacije. Smatram da je jedan od najdarovitijih glumaca druge polovine 20. vijeka", rekao je Voja Brajović za "Kurir".

Oglasila se i Seka Sablić.

"Ja sam ga obožavala bukvalno. Mnogo ga volim. On je glumac svjetskih dimenzija, ogroman glumac! Dobio je u publici kod naroda to što on zaslužuje. On je imao ogroman kapacitet, možda je jači od Čkalje. On je glumac decenije i vijeka", rekla je Seka Sabljić i dodala:

"Tužna sam da nema ni Žanku Stokić ni Dobričin prsten, ni druga obilježja koja ga obilježavaju kao velikana, a jeste velikan. Mnogo sam ga voljela, malo sam igrala s njim, a uvijek sam se radovala i bila počašćena kada hoće da se nađe u podjeli sa mnom. Ovo je zlo vrijeme. Gadno", istakal je Seka Sablić.

Od glumca se oprostio i Sergej Trifunović:

"Ja nikada neću zaboraviti izvođenje kabarea 'Obično Veče', u Stupici, 12 marta 1991. Samo tri dana nakon tenkova na ulicama, sat vremena priče kako je zapravo došlo da martovskih demonstracija. Ne pamtim da sam se tako smijao. Hvala ti. Za sve ti hvala. Naročito za: ”Momci, pošto biblioteka ne radi, moraćemo u kafanu", napisao je glumac na svom Instagramu, dok je Milica Malša poručila:

"Legenda si bio odavno, sad si u legendu i otišao. Zbogom dragi Lane, ti si bio jedini glumac koji je mogao sve! Milan Gutović 1946 - 2021".

Eva Ras je za "Kurir", rekla da je u suzama nakon ove potresne vijesti:

"Plačem otkad sam se čula sa vašom koleginicom koja mi je saopštila ovu tužnu vijest. Ne mogu da vjerujem. Kako će naše glumište bez Laneta, ovo je velika tuga. Bila sam na snimanju prije nedjelju dana kada nas je sve zatekla lažna izjava o njegovoj smrti,nadala sam se da će to tako da prodaje. U šoku sam, i dalje ne mogu da se smirim", rekla je Eva Ras.

Pjevačica Lepa Brena, sa Lanetom je imala zajedničke scene u u kultnom filmu "Tesna koža", a sada se oglasila.

"Veoma sam tužna zbog njegove smrti. Bio je nevjerovatno dobar i originalan glumac. Dok smo sarađivali bio je veoma spreman da pomogne u realizaciji likova i same scene. Neka mu je vječna slava", rekla je Brena za "Kurir".