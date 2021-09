Čola je ludo volio lijepu glumicu: Prvoj ljubavi posvetio i pjesmu (FOTO)

Glumica je tada važila za jednu od najljepših devojaka, a ona i Zdravko Čolić su se ludo voljeli.

Slavni Zdravko Čolić već je godinama u srećnom braku sa suprugom Aleksandrom s kojom ima dvije kćerke, Unu i Laru, a o njegovom privatnom životu se malo toga zna.

Tako nije poznato i da je glumica Jasna Orneli Beri, koja je tri godine mlađa od njega, bila njegova prva ljubav.

Ljubav se desila početkom sedamdesetih u Sarajevu, gdje su oboje živjeli, a Jasna je tada važila za jednu od najljepših djevojaka na ovim prostorima. Došlo je do susreta između Čole i nje i ljubav je odmah planula. Kako se pričalo tada, ljubav je bila iskrena i velika, a o tom periodu svjedočila je i Jasna, ali tek 47 godina kasnije.

"Mi smo se upoznali jako mladi, davno. Odlazili smo na Skenderiju, u Dom mladih, koji je okupljao talente, i tu su bili ne samo muzičari već i glumci, slikari. Družili smo se i tu sam se ja prvi put zaljubila. Svi mi imamo prve ljubavi i uvijek će imati jedan dio u mom srcu koji je samo rezervisan za njega. Pogotovo zato što sam imala jedno predivno iskustvo koje ću pamtiti čitav život", istakla je ova lijepa glumica za jedan bosanski medij.

Kako je rekla, putevi su im se razdvojili, a prvi put poslije rata sreli su se u Beogradu.

"Bio je to susret vrlo emotivan. Zdravko Čolić je osoba koja širi pozitivnu energiju. On ima ono nešto. Sada, poslije toliko godina, uspio je da zadrži to. On je dobar čovjek. Ja sam kod njega voljela taj njegov nerv, tu iskru u oku koja ne prestaje da zrači", rekla je tada Jasmina.

"To je i dalje ljubav koju ne možete pomilovati i držati za ruku. Zdravko će ostati uvijek svačiji i ničiji. Prije svega je dobar čovjek. Čola mi je posvetio pjesmu 'Noć mi te duguje'", dodala je glumica.