Zlata Petrović priznala da je bila ljubavnica, pa šokirala pričom o vezi sa Crnogorcem!

Zlata Petrović progovorila o bivšem dečku.

Izvor: Pink TV/Screenshot

Pjevačica Zlata Petrović uvek je iskreno govorila o svom privatnom životu tokom karijere, pa je poznato i da je bila u vezama sa oženjenim muškarcima, a nedavno je podigla veliku prašinu pričom da je bila "dobra ljubavnica".

Nakon toga ona je progovorila i o svojim greškama u ljubavi i spomenula svog bivšeg dečka, sa kojim je bila u vezi prije svog bivšeg supruga Zorana Pejića Peje.

"Ništa me ne pitaj! Probaću da skratim priču... Imala sam pre Peje jednog momka, koji je bio abnormalno lep dečko. Jako je bitno što ovo govorim, Crnogorac, ponosan, imao je hiljadu devojaka koje su bile sve same lepotice. Mi smo se zabavljali dve godine i on nikako nije mogao da podnese da su svi govorili: 'Hej, bre, šta ćeš sa tom malom, kratkom, debeljuškastom', on njima nikada nije mogao da objasni. Naravno, kada je sve već uzelo maha i da su svi primetili da su on nenormalno zaljubio u mene, onda je krenuo da dovodi prijatelje kući da me upoznaju i da im dokaže da se kosio sa okolinom i srcem", započela je priču pjevačica.

"Ljudi imaju strašan problem okoline, i budu u nesrećnim vezama, brakovima kako bi dobili šaku aplauza, a njihovo srce je tamo negde, međutim, ja govorim u svoje ime... Treba slušati, brate, svoje srce. Ako je tri dana - tri dana, ali budi srećan, i zdravo, doviđenja", zaključila je Zlata Petrović u emisiji "Magazin In".

Zlata Petrović

Izvor: Pink TV/Screenshot

(Mondo.rs)