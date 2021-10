Glumac Marko Živić na respiratoru, ljekari se bore za njegov život

Popularan glumac se i dalje bori sa korona virusom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Poznati srpski glumac Marko Živić (49) i dalje je hospitalizovan i vodi bitku sa korona virusom. Njegovo stanje se često mijenja, te mu je nedavno bilo bolje i bio je priključen samo na kiseonik putem maske. Međutim, ponovo je došlo do promjene, prenose mediji.

Živić je već tri nedjelje na bolničkom liječenju i cijeli tim ljekara prati njegovo stanje jer mu je organizam svakako ugrožen nakon karcinoma koji je preživio, a sada su ponovo morali da ga intubiraju, pišu mediji.

“Marku je saturacija počela da pada i svi parametri su mu bili veoma loši, posebno krvna slika. Ima obostranu upalu pluća, a dodatnu komplikaciju mu je napravila bakterija digestivnog trakta. S obzirom na to da je on prije nekoliko godina operisao rak jednjaka i želuca, bakterija je pogoršala njegovo kompletno zdravstveno stanje. Nadamo se da će uspjeti da pobijedi koronu, ali doktori su nam otvoreno rekli da je u veoma lošem stanju. Mi se svi uzdamo u to da je Marko veliki borac i da mnogo voli život”, kaže jedan Markov prijatelj za domaće medije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Podsjetimo, Marko je 2008. godine imao tešku operaciju karcinoma pankreasa i želuca.

“Potpuno slučajno sam to otkrio. Otišao sam kod akademika dr Predraga Peška, direktora Instituta za bolesti digestivnog trakta, i tako saznao da imam abdomenalni problem, a zatim i bolest jednjaka. Danas imam rez od 15 santimetara, duž grudi i stomaka. Abdomen je zeznut, jer oni odstranjuju šta ne valja, a onda sklapaju šta mogu. Moja operacija je trajala sedam i po sati. Ali sam shvatio da imam dvije opcije: ili da uđem hrabro ili da odustanem. Naravno odmah sam se odlučio za ovu prvu”, ispričao je jednom prilikom Živić.

(Mondo)