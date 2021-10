Mračna prošlost holivudskog glumca: Bio na korak od smrtne kazne

Ovo je priča o glumcu koga svi znate iz filmova "Od sumraka do svitanja" i "Desperado".

Izvor: Profimedia

Obučen u kožu, mišićavog tijela prekrivenog tetovažama, Dani Trejo izgleda kao da je istrgnut iz neke kriminalističke priče. Njegovo lice ukazuje na mučnu prošlost, a kriminalni dosije holivudske zvijezde to potvrđuje - u stvari, mladi Dani Trejo umalo je umro u zatvoru.

Odlučan da angažuje stvarne Hispanoamerikance reditelj Robert Rodrigez je jednom pogledao Treja i ubacio ga u filmove “Od sumraka do svitanja” (1994) i “Desperado” (1995). Te male uloge dovele su do rola sa holivudskim ikonama poput Roberta De Nira i Harisona Forda - koji su osjetili da njegovo zastrašujuće prisustvo nije gluma. Mladi Trejo tek je postao punoljetan kada je 1962. godine završio u zatvoru zbog dilovanja droge i pljačke. Imao je 21 godinu kada je uhapšen zbog prodaje četiri unce heroina policajcu u civilu. Proveo je ukupno 11 godina iza rešetaka preživljavajući nerede u zatvoru, samicu ali i presudu kojom je osuđen na smrt. .

Evo vrlo stvarne pozadine jednog od najprepoznatljivijih - i prijetećih - holivudskih likova.

Rođen je 16. maja 1944. Trejo odrastao je u Eho Parku u Los Anđelesu. I da, odrastao je veoma brzo. Njegov nasilni otac, Dionisio, pobjegao je iz Teksasa u Kaliforniju nakon što je ranio muškarca. Na kraju se predao policiji. U odsustvu svog oca, Trejo je dijelio sobu sa svojim rođacima u bakinoj kući, i na kraju je postao blizak svom ujaku.

Ujak Gilbert bio je samo šest godina stariji od Treja i prirodno je postao više veliki brat nego očinska figura. Dok je Treja učio kako da boksuje, upoznao ga je i sa marihuanom kada je Trejo imao 8 godina. A kasnije je dvanaestogodišnjem Treju dao prvu dozu heroina kada ga je Trejo zatekao kako se bode.

"Bio je kul. Uvijek je imao dosta gotovine kod sebe”, rekao je Trejo o svom ujaku.

Stvari su odatle brzo eskalirale, a Trejo je postao zavistan pa se pridružio Gilbertu u pljačkama i trgovini drogom kako bi zadovoljio njihove navike. Sa 18 godina je prvi put zaglavio zatvor. U to vrijeme je već bio zavistan od kokaina.

Trejo je upoznao Čarsla Mansona tokom tog kratkog boravka u zatvoru 1961., sjećajući ga se kao “prljavog, masnog, mršavog, bijelog dječaka“. Trejo je po izlasku iz zatvora krenuo žestoko – od pljački prodavnica alkoholnih pića koristeći granate pa do ubadanja čovjeka u lice slomljenom flašom piva u tuči u baru.

“Imali smo mnogo pištolja, a ne želite da se petljate sa nekim ko ima mnogo pištolja. Morate da zapamtite - ljudi se ne plaše žestokih momaka. Ljudi se plaše ludih ljudi", rekao je on jednom.

Međutim, 1965. godine Trejov život će se zauvijek promijeniti. Iako i dan danas tvrdi da se radilo o šećeru on je uhapšen zbog prodaje heroina saveznim agentima koji su radili na tajnom zadatku. Osuđen je na 10 godina zatvora, teško je preživio brutalnu stvarnost zatvora Folsoma, Soledada i zatvora San Kventin.

“Kad dođete do San Kventina, vidite dva svjetla na vrhu Sjevernog bloka. Vidite crveno i zeleno svjetlo. Ako je crveno svjetlo uključeno, to znači da nekoga ubijaju. To je prvo što vidite, i odmah znate da je ovo kuća smrti - ljudi ulaze ovamo i ne izlaze", rekao je on.

Kao svježe lice u smrtonosnom okruženju, lekcije boksa iz djetinjstva dobro su došle.

“Bio sam prvak u lakoj i poluteškoj kategoriji u svakom zatvoru u kom sam bio”, rekao je Trejo.

Međutim, svakodnevni strah od smrti nikada nije jenjavao. Uprkos tome što je bio poznati zatvorenik sve pada u vodu kad zatvorenici uđu u dvorište. Trejo se prisjetio kako je čuo smijeh drugih zatvorenika kada je jedan od njih uboden u leđa. Tada je pomislio - Dani, ovdje ćeš umrijeti.

Ipak ispostavilo se da je taj zatvor preživio, a onda je došlo gore mjesto. Prebacili su ga u zatvor Soledad 1968. godine. Usred jednog haosa tokom zatvorskih pobuna, Trejo se borio sa zatvorenicima i kamenom je slučajno pogodio stražara u glavu. Završio je u samici tri mjeseca. Sada se suočio sa mogućom smrtnom kaznom zbog pokušaja ubistva.

“Sjedio sam u rupi i kao da sam znao da je sve gotovo. Završio sam. Imam 24 godine i gotov sam. Rekao sam sebi - Bože, ako si tamo, onda će sve biti u redu. A ako nisi, e onda sam sjeban. I to je bila moja molitva. Nikada to nisam zaboravio. I to je bila potpuna prekretnica u mom životu", prisjetio se Terjo.

Čini se da je Bog saslušao mladog Treja jer niko od 3.000 zatvorenika nije došao da potvrdi da je pogodio kamenom čuvara. Trejo je pušten na uslovnu slobodu u avgustu 1969. godine.

Radeći neobične poslove Trejo je večeri provodio na sastancima Anonimnih alkoholičara. U glumački svijet je ušao kao statista, ali je godinama isključivo bio angažovan kao član bande. Međutim, kada je scenarista i bivši zatvorenik u San Kventinu na setu primjetio njegove zatvorske tetovaže, karijera je krenula u drugom pravcu.

Nakon što je od njega zatraženo da obuči glumca Erika Robertsa kako da boksuje za film “Runaway Train” iz 1985., Trejo se sve više nametao direktorima i agentima za kasting. Bio je to dug put od malih uloga dijelova do glavnih rola, ali Trejo vremenom izrastao u profesionalnog glumca koji je radio zajedno sa Al Paćinom i Nikolasom Kejdžom - sve vrijeme inspirišući omladinu svojom pričom.

Napisan specijalno za njega, film “Mačeta” (2010) je na bioskopskim blagajnama zaradio 44 miliona dolara. Za osuđenog dilera droge i naoružanog pljačkaša koji se suočio sa smrtnom kaznom, treći čin na crvenom tepihu ostaje šok.

“Razgovarao sam sa Bogom prije nekoliko dana i pitao sam ga - Kako mi ide? Rekao mi je - Skoro si izašao iz pakla. Samo nastavi tako. Odlično ti ide”, rekao je Trejo.

