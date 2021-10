Ćeka kontroverznijeg plejboja otkrila kako živi u vili koju zovu "Kendimen šop".

Izvor: Instagram/Screenshot/traversbeynonofficial

Lučijana Bejnon je mlada ljepotica koja se bavi modelingom, ali javnost je više od njene karijere zainteresovana za njen privatni život, s obzirom da je ćerka Traversa Bejnona Kendimena, bogatog nasljednika duvanske industrije i čovjeka koji je zahvaljujući svom načinu života stekao titulu australijskog Hjua Hefnera.

Ona zajedno sa majkom, dvije sestre, bratom, ali i ocem i njegovim ljubavnicama živi u lukzusnoj vili "Kendimen šop" u kojoj se redovno održavaju lude žurke sa mnoštvom golih žena.

"Smatram sebe blagoslovenom što živim u toj kući. Međutim, to je i dalje normalna porodična kuća. Da, tata ima ženu i još nekoliko djevojaka, ali mi smo svi porodica. Mnogo se zabavljamo, ali i radimo mnogo više jer imamo veliku 'porodicu'. Živjeti sa mojim ocem je jako zabavno. On zna kako da živi i pokazuje svima kako da izvuku najbolje iz života", rekla je ona.

Njen otac redovno objavljuje na Instagramu fotografije iz kreveta sa suprugom i ljubavnicama!

Vidi opis Ispovijest ćerke tajkuna - Tata ima ženu i nekoliko djevojaka! Živi u vili i kaže da je drugi Hju Hefner (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/Screenshot/traversbeynonofficial Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/traversbeynonofficial Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/traversbeynonofficial Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/Screenshot/traversbeynonofficial Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/traversbeynonofficial Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/traversbeynonofficial Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/Screenshot/traversbeynonofficial Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/traversbeynonofficial Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/traversbeynonofficial Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/Screenshot/traversbeynonofficial Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/traversbeynonofficial Br. slika: 11 11 / 11

Lučijana je počela da se bavi modelingom sa 14 godina. U životu je vodi moto njenog oca "radi mnogo, zabavljaj se jako". Kaže da je radne navike naslijedila od svog "konzervativnog" oca.

"Ono što ljudi možda ne razumiju je da je moj tata veoma staromodan i jedna od najvažnijih lekcija koju je naučio mog brata i mene je da se težak posao isplati i ništa neće doći lako. Zato mi je bilo važno da počnem što prije da radim", poručila je Lučijana i stala u odbranu oca čijim pomašanjem su mnogi zgroženi.

"On je okružen lijepim ženama, voli da ih razmazi i čini da se dobro osjećaju. Mislim da je smiješno što ga ljudi optužuju da žene svodi na nivo seksualni objekat. Šta je sa milionima žena koje same objavljuju polugole selfije na društvenim mrežama i imaju milione sljedbenika? Žene treba da imaju izbor da se izraze", istakla je Lučijana i dodala da svaki odnos između odraslih osoba koje su same tako izabrale treba da bude prihvatljiv.

Lučijana sebe opisuje kao avanturistu, porodično orijentisanu djevojku, ali pomalo divlju:

"Smatram sebe veoma smjelom osobom. Volim avanture, divlje, brze i ponekad opasne aktivnosti, jer mi podižu adrenalin i čini da se osjećam živom. Uvijek su me učili izlazim iz svoje zone udobnosti".

Vidi opis Ispovijest ćerke tajkuna - Tata ima ženu i nekoliko djevojaka! Živi u vili i kaže da je drugi Hju Hefner (FOTO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/Screenshot/luccianabeynon Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/luccianabeynon Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/luccianabeynon Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Instagram/Screenshot/luccianabeynon Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/luccianabeynon Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/luccianabeynon Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/Screenshot/luccianabeynon Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/luccianabeynon Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/luccianabeynon Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/Screenshot/luccianabeynon Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/Screenshot/luccianabeynon Br. slika: 11 11 / 11

(Mondo.rs)