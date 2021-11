Ovako je Mrkonjić pričao o prvom susretu sa Anom Bekutom: Tražio sam da mi vrati pare

Milutin Mrkonjić je u jednoj emisiji ispričao da "sa estrade samo nije znao Anu", pjevačicu koja će postati njegova saputnice

Izvor: ATA Images/Antonio Ahel

Visoki funkcioner Socijalističke partije Srbije, omiljeni političar među estradom Milutin Mrkonjić preminuo je prije dva dana u 80. godini u Beogradu, na Institutu za kardiovaskularne bolesti "Dedinje".

Mrka je svojevremeno ispričao da je sa pevačicom Anom Bekutom proveo najljepše godine svog života,ali i otkrio kako je izgledao njihov prvi susret.

"Jedina s estrade koju nisam znao bila je Ana. Upoznali şmo se na koncertu Šabana Šaulića, ona je došla i uzela mikrofon. Pitao sam ko je ova žena, oni mi rekoše da je to Ana Bekuta. Nisam je prepoznao, vidio sam je na televiziji ranije, ali nisam znao da tako izgleda. Ona je došla, otpjevala dvije pjesme, ja sam platio te dvije pesme, nije bila mala lova. Stavio sam ruku oko njenog struka, a ona mi je rekla: 'Sklonite ruku, vi ste oženjen muškarac', a ja joj na to kažem: 'Vratite mi pare onda'", ispričao je svojevremeno Mrkonjić u jednoj emisiji.

Ana se tom prilikom nadovezala na njegovu priču.

"Zaista sam mu to rekla kad sam vidjela burmu na njegovoj desnoj ruci, koju je poslije skinuo i objasnio mi svoj status", dodala je ona.

Oni su tada ispričali i da bi voljeli da njihova ljubav traje do kraja života i otkrili da im mnogi govore da je njihova priča inspirativna i da im vraća vjeru u ljubav.

"Ja sam se jednostavno prepustila i rekla neka Bog pošalje ono što misli da mi treba. Nemojmo gubiti nadu bez obzira na krahove i brodolome. Pravi čovjek pojavi se onda kada ste spremni za to, kada zavolite sebe. Ja sam se zaista načekala, prva polovina života prošla mi je u traženju. Kada smo se upoznali, imala sam 52 godine, on skoro 70. No, da smo se ranije sreli, možda se ne bismo prepoznali. Nije baš da u dvadesetim i tridesetim znamo šta je ljubav. Tek kasnije to shvatamo, kada se s mudrošću i iskustvom neke vrijednosti postave na svoje mjesto", istakla je tada Ana.

