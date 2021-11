Bebi Dol je rado pričala o njihovoj romansi.

Bebi Dol 2014. godine stupila je u brak sa Aleksom Todorovićem, kog vješto krije od očiju javnosti, a malo ko se sjeća da je u mlađim danima ludo voljela pjevača Masima Savića.

Oboje se danas rado sjećaju svoje ljubavi o kojoj je još tada govorio duet koji su snimili, a Bebi je jednom prilikom otkrila i kako je sve počelo:

"Bio je uporan i jednom me je na aerodromu dočekao sa cvijećem. Tada je počelo sve", rekla je, a i Masimo se i takođe rado sjeća romanse sa srpskm pjevačicom.

"To je bilo jedno vrlo veselo društvo, otprilike desetak ljudi. I bili smo ludi kao puška, svih deset. Uvijek je bilo neke love, nije bilo važno jesam li zaradio ja, ili Bebi, ili neko treći. Živjeli smo na vrlo visokoj nozi sve do rata. Živjeli smo intenzivno, lijepo, uzbudljivo, avanturistički. Nismo tada znali kako je to dobro. I onda smo sve zeznuli. Prestala je kompletna komunikacija, životi idu dalje i to je to", ispričao je Masimo u jednom intervjuu.

Razlog njihovog raskida nikada nisu sopštili javnosti, a Bebi je u emisiji "Sceniranje" koja se emituje na Kurir televiziji za njega imala samo riječi hvale, ali je na kraju dodala o rečenicu o kojoj su mnogi pričali:

"Nismo mogli da postignemo i glumu, i ljubav, i muziku i tako neke stvari", nasmejala se Bebi, a gledaoci su shvatili to kao nagovještaj da Masimo prema pjevačici nije bio iskren.

Bebi Dol je bila u vezi sa poznatim pjevačem: Snimili su i duet, a pjevačica će jedan gest zauvijek pamtiti! 2. 10. 1969. Bebi Dol

