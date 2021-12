Šok fotke slavne ljepotice! Voljela rokera, tajkunu bila ljubavnica, a oženio ju je milijarder

Džeri Hol nakon udaje prestala da se dotjeruje.

Bivša manekenka i glumica Džeri Hol je od svog prvog pojavljivanja u javnom svijetu svojim atraktivnim fizičkim izgledom i stilom života privukla je veliku pažnju.

Ipak, u centar komentarisanja dospjela je udajom za legendarnog rokera i frontmena Roling Stonsa Mika Džegera, a danas brakom s medijskim mogulom Rupertom Murdokom, koji je od nje stariji čak 25 godina.

Džeri je osvojila Mikovo srce davne 1977. godine, a udala se za njega tek 1990. godine na Baliju. Devet godina kasnije brak im je proglašen nevažećim te su nakon toga odlučili da prekinu vezu, a razlog je navodno bila njegova nevjera i afere s drugim ženama, ali je svojevremeno i ona sama priznala da mu je bila nevjerna.

Tada je otkrila da je bila u ljubavi sa oženjenim američkim tajkunom Robertom Sangsterom, i to kako bi se osvetila Miku za jednu od brojnih prevara.

"Imala sam aferu s Robertom, ali Mik me preklinjao da mu se vratim. Mislila sam da će se promijeniti u jednom trenutku, ali nikad nije. Njegove akcije s drugim ženama bile su prilično gadne, ali to je bila jedina stvar koja me nervirala kod njega", rekla je jednom prilikom.

Džeri sada ima 65 godina i uživa u ljubavi sa Rupertom Murdokom (90), sa kojim se vjerila 2016. godine, a vijest o vjeridbi objavljena je u novinama Tajms, čiji je on vlasnik. Iste godine su se i vjenčali.

Bračni par zajedno provodi svaki trenutak, a često su i na meti svjetskih paparaca. Ipak, ono što je privuklo najveću pažnju jeste izgled slavne manekenke, a mnogi konstatuju da je od njene mladenačke ljepote malo šta ostalo.

Džeri se danas ne opterećuje previše izgledom, rijetko se i dotjeruje i uživa u svom životu pored 25 godina starijeg supruga.

Ovako Džeri Hol danas izgleda:

