Izmakli joj "Prijatelji", ali se proslavila u "Seksu i gradu": Nakon 26 godina "Šarlot" otkrila istinu

Glumica Kristin Dejvis, poznata kao Šarlot iz serije i filmova "Seks i grad", trebalo je da bude zvijezda potpuno druge serije.

Glumica Kristin Dejvis (56), popularna Šarlot iz serijala "Seks i grad", ispričala je da je trebalo da igra glavnu ulogu u seriji "Prijatelji"!

Kristin, čije je lice u novom nastavku "SATC" sage zvanom "And just like that" zaprepastilo mnoge, rekla je da je bila na audiciji za ulogu Monike Geler. Konkurencija joj je bila Kortni Koks, s kojom je tada išla na jogu.

"Bile smo u istoj grupi za jogu, a išle smo i na audiciju. Mi i još oko 8.000 nezaposlenih glumica. Kasnije je Kortni došla i rekla - ljudi, dobila sam ulogu u novoj seriji, ko hoće sa mnom da kupim novi auto? Počastila se 'poršeom', naravno, dobila je ulogu Monike", rekla je Kristin.

Šarlot o "Prijateljima" Izvor: YouTube/The Late Late Show with James Corden

