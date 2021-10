Sara Džesika Parker preporučila knjigu Lane Bastašić "Uhvati zeca"

Na Instagram profilu serije "And Just Like That", (nastavka kultnog "Seksa i grada") glumica Sara Džesika Parker predlagala je knjige za čitanje, a među prijedlozima se našla i knjiga “Catch the Rabbit” (“Uhvati zeca”) autorke Lane Bastašić.

Izvor: Instagram/Screenshot

Ova vijest izazvala odobravanje širom regiona, a na sva čestitanja i Lana je šaljivo poručila:

"Nadam se da će mi Sara Džesika Parker dati par cipela da platim kiriju za dva mjeseca".

Izvor: Instagram/justlikethatmax

Lana Bastašić rođena je u Zagrebu 1986. godine, a odrasla je u Banjaluci. Njen debitantski roman za odrasle "Uhvati zeca" dobio je Evropsku nagradu za književnost 2020. godine i preveden je na dvanaest jezika. Lana je dobitnica nekoliko nagrada za kratku priču, poeziju i dramu, među kojima je i nagrada Evropske unije za književnost, a osnovala je Školu književnosti “Bloom” u Barseloni.

Knjiga "Uhvati zeca" priča je o prijateljstvu dvije mlade žene i njihovom sazrijevanju u izrazito patrijarhalnom i konzervativnom društvu tokom 90-ih i dvijehiljaditih godina. Knjiga prati život Sare i Lejle koje se čuju nakon dvanaest godina. Sara živi u Dablinu, a Lejla u Mostaru. Spletom okolnosti se ponovno spoje i kreću na vožnju preko Bosne, Hrvatske i Slovenije, sve do Beča. Putem se Sara prisjeća prelomnih trenutaka njihova odrastanja, kao i razloga zbog kojeg su se razišle.

Poslušajte djelić iz knjige na različitim jezicima:

(MONDO)