Glumicu prozvali da je nova djevojka Breda Pita, baka joj bila oduševljena

Svijet je prije dvije godine šokirala ova vijest.

Izvor: Instagram/__mutantalia__/Profimedia

Glumica Alija Šoket (32) prije dvije godine je bila u centru pažnje jer su je mediji prozvali "novom djevojkom Breda Pita".

Alija je tada "pomogla Bredu Pitu da preboli Anđelinu Džoli", a paparaci su je pratili u stopu. Sada je konačno progovorila o ovoj vezi i rekla: "Bilo me je toliko sramota".

"Dobro je da su me mediji otkrili tek kada sam bila u navodnoj vezi s atraktivnim, poznatim muškarcem, a ne znaju da sam filmski radnik 20 godina".

"Moja baka je bila oduševljena time što me paparaci prate i pišu o meni, a ja sam samo razmišljala da me slikaju dok vučem kese i ulazim u studio i koliko me je sramota".

Razlog za pisanje o njihovoj vezi je slika sa zajedničnog druženja na kojem je bio i Pit.

"On nije imao pojma šta se dešava, on ne čita ta sr*nja. Samo mi je jedan dan stigla poruka od njega u kojoj je pisalo 'Izvini. To se desi kada se družiš sa mnom".