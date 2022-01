Porno scene iz Zadruge šokirale region: Oglasio se Stefanov drug - "Otac od sramote ne izlazi na ulicu"

Prijatelj Stefana Mihića komentariše snimak seksa sa Deniz Dejm

Izvor: Twitter/Zadruga Official/screenshot

Otac Stefana Mihića jako je razočaran u sina nakon intimnih odnosa koje je imao pred kamerama sa Deniz Dejm.

Ovu informaciju je potvrdio i Stefanov prijatelj, koji ni sam ne može da poveruje da je Stefan dozvolio sebi ovakvu sramotu pred kamerama.

"Ja i dalje ne verujem šta sam video. Stefan je uvek bio čovek slobodnih shvatanja, ali je ovo zaista i nas ostavio bez teksta. Na to je sigurno uticao i alkohol, baš je bio popio to veče. To je Deniz iskoristila, a on kad mu se već nudi, nije hteo da je odbije i eto, desilo se šta se desilo. Ipak, mislim da je sramota što je to uradio tako javno, to su ipak mogli svi da vide. Mogli su bar negde da se sakriju, ne bi bili prvi", rekao je za Kurir.

Prema njegovim rečima, najveću sramotu doživeo je Stefanov otac, koji je bolestan i koji ni po koju cenu ne sme da se nervira.

"Čuli smo se pre neki dan, rekao mi je da se stidi njegovog ponašanja. Čovek od bruke ne izlazi iz kuće i jako se nervira. Trebao je misliti i na to, pre nego što se ovako izblamirao sa Deniz. On dobro zna da je njegov otac bio i protiv ulaska u Zadrugu, a sad tek ovo, užas... Čovek ne sme da se nervira, mnogo je bolestan, ako ovako bude nastavio Stefan će ga nositi na duši. Ostao je bez majke, zar zbog se*sa da ostane i bez oca?", zapitao se na kraju Mihićev drug

Željko Mitrović oglasio se nakon što su na televiziji Pink, u programu uživo, emitovane scene intimnog odnosa između učesnika Deniz Dejm i Stefana Mihića, bez ikakve cenzure."Snimak je otišao slučajno, ali u terminu koji je dozvoljen zakonom. Možemo reći da je reditelj napravio grešku jer je snimak pustio uživo, ali u termunu koji je dozvoljen zakonom", rekao je Mitrović za "Danas".

