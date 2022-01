Bila je prva jugoslovenska starleta! Osvojila Ala Paćina, a nije joj odolio ni Bregović 

Mlada djevojka iz malog sela Lukavac kod Tuzle, Dijana Bećirović postala je svjetska zvezda koja je uradila intervjue s dvojicom papa, poznatim sportistima i političarima, smuvala Ala Paćina, slikala se za Plejboj, a nije joj odolio ni Goran Bregović.

Dijana Bećirović oduzimala je dah domaćim muškarcima pozirajući na stranama do tada rezervisanim uglavnom za obnažene američke djevojke.

Karijeru modela je započela još kao četrnaestogodišnjakinja, a tokom osamdesetih važila je za seks bombu nekadašnje Jugoslavije. Ova Bosanka je potom napravila zavidnu internacionalnu karijeru radeći kao novinar.

Koliko je bila uspješna u novinarskom poslu svjedoči činjenica da joj je papa Jovan Pavle II tri puta davao intervju, baš kao i Benedikt XVI dok je još bio kardinal. Ostaće upamćeno da je baš ona uradila posljednji intervju sa slavnim vozačem Formule 1 Ajrtonom Senom.

Prvog maja 1994. godine Brazilac je poginuo u udesu tokom Velike nagrade San Marina, a Dijana je dva dana prije toga razgovarala sa njim o pitanjima života i smrti.

"Pitala sam ga zašto se krsti prije nego što sjedne u kola i zna li šta to znači. Mnogi ljudi ne znaju zašto se krste. Sena je imao najbolje odgovore zato što je to istraživao, nije bio površan. Drugo pitanje je bilo: 'Šta misliš kad voziš 300 kilometara na sat?' ili 'Da li vjeruješ u život poslije smrti?' E, tu smo ostali najduže. On je imao veliku misiju na ovom svijetu. Mislim da je njegova smrt počela da budi savijest u ljudima. Bio je veoma ranjiv", prisjetila se prilikom jednog intervjua za bosanske medije.

Arnold Švarceneger otvoreno joj se nabacivao, a jednom je ispričala i da su je optužili da je rasturila Bijelo dugme.

"Živjela sam u Milanu i družila se s Vladom Pravdićem, klavijaturistom 'dugmića'. Bio je zaljubljen u mene, ali odjedanput se pojavio Goran Bregović. A kad Goran nešto hoće, onda to i dobije. I tu je krenuo sukob dvojice članova benda. A da li me je Goran ukrao od Vlade? Pa jeste!", ispričala je ona jednom prilikom.

Dijana je prije par godina promovisala knjigu "Dijana", u kojoj je opisala pikanterije iz ljubavnog života i druženje sa brojnim poznatim ličnostima.

Ona se podsjetila da se Niki Lauda tukao zbog nje, da je papa Benedikt XVI provozao na "vespi", da su joj se udvarali Rod Stjuart i Kevin Kostner, i da je pričala sa papom Pavlom II iako je bila "pijana i u miniću".

Dijana dana ima 59. godina i već duže vrijeme živi u Los Anđelesu, a evo kako sada izgleda!

Svojevremeno se razgolitila za časopis "Start", kao i za čuveni "Plejboj", a za nju su govorili da je prva jugoslovenska starleta.