Žika Todorović dobio jezive komentare! Zbog uloge u filmu vrijeđali mu pokojnog sina (FOTO)

Izvor: Promo

Legendarni glumac Srđan Todorović godinama je na meti osuda zbog uloge u "Srpskom filmu", ali sada su napadi otišli predaleko, te su mu pomenuli i dijete koje mu je preminulo.

Srđan je naletio na ovakav komentar na internetu, te je na društvenoj mreži Instagram podijelio sa pratiocima na kakve jezive riječi su neki ljudi spremni. Jedna žena je poručila Srđanu da ga je stigla karma kada mu je umrlo dijete zbog toga što je snimao film o silovanju djece. Neki ljudi očigledno ne mogu da razdvoje privatni i poslovni život glumaca, ali ovo je baš otišlo predaleko.

"Upravo čitam komentare na Jutjubu ispod trejlera "Srpskog filma", gdje se spominje i beba. To samo bolesni um može da pristane na takvu ulogu, a još bolesniji je onaj što je režirao. Daa! Znamo svi da to postoji i to je već dovoljna činjenica i sama pomisao, koja izaziva mučninu u stomaku...Bespomoć i jad! A naši pametni se dosjetili da nam kroz film uživo dočaraju!!! Odvratni ste!!! Ne smijem ni da zamislim koliko se ljudi istraumiralo gledajući taj film i kakve sve posljedice ostavlja! Monstrumi! Nije ni čudo da je karma već odradila svoje! Jer da bi dobro odradio ulogu, treba se u to uživjeti", napisala je korisnica čiji je komentar i sam Srđan objavio.

Srđanu nije bilo svejedno da čita ovo, pa je kratko prokomentarisao:

"Ima svakakvih ljudi i mišljenja, ali ovo je baš...", razočarano je poručio Srđan.

Pogledajte još neke komentare koje je glumac podijelio:

Podsjetimo, trogodišnji sin Srđana Todorovića preminuo je 2017. godine. Sve se dogodilo u porodičnom stanu, a kada je Hitna pomoć stigla pokušali su reanimaciju, nažalost neuspješno. Mališan je preminuo usljed prestanka rada srca, rekli su nakon obdukcije.

(Mondo)