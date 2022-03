Ruskinja neutješna zbog gašenja Instagrama: Cijeli život mi je tamo!

Snimak Ruskinje koja plače zbog ukidanja Instagrama obišao je svet.

Izvor: Twitter/screenshot/nexta_tv

Odluka ruskih vlasti da ukine popularne društvene mreže sa Zapada, poput Fejsbuka i Instagrama, poremetila je živote mnogih, a posebno onih koji svoja poslove oslanjaju na ove platforme.

Jedna od njih je i ruska influenserka čiji je snimak "kuknjave i jadikovki" brzinom svjetlosti postao viralan i izazvao burne komentare na mrežama. Ova djevojka koja se bavi kozmetikom i ljepotom, teško je podnijela vijest o blokadi Instagrama, društvene mreže koja je zapravo i bila platforma za njeno poslovanje.

"Mislite li da je za mene, kao influenserku na Instagramu, ovo samo izvor prihoda? Za mene je to cijeli život, to je duša, to je ono s čim se budim, s čim zaspim, i to pet prokletih godina zaredom", rekla je kroz suze.

Pogledajte 00:34 Place zbog Instagrama Izvor: Twitter/nexta_tv Izvor: Twitter/nexta_tv

Ono što je sve na mrežama izbnerviralo jeste što je Ruskinji teže palo što ne može da se slika za Instagram, i što više brine o svom "smiješnom poslovanju" nego o žrtvama rusko-ukrajinskog sukoba, "hiljadama mrtvih ljudi, uključujući i njene sunarodnike".

"Njoj uopšte nije stalo do hiljada žrtava. Očigledno, njena najveća briga trenutno je što više neće moći da postavlja slike hrane iz restorana", piše na platformi NEXTA, koja je prvobitno i podijelila ovaj snimak.

Inače, ruske vlasti su čak pokrenule krivični postupak protiv vlasnika Fejsbuka Mete, prozvavši ovu organizaciju "esktremističkom", i to nakon što su na ovoj mreži dozvoljene objave koje pozivaju na smrt Rusa. Meta tvrdi da će više od 80 miliona korisnika u Rusiji sada biti isključeno sa Instagrama, što će negativno uticati na poslovanje i zaradu prvenstveno influensera i raznoraznih blogera koji ove mreže koriste za posao.

(MONDO)