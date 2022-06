Tom Henks sve zabrinuo zbog izgleda! Zbog ovog snimka se šuška da je glumac teško bolestan! (VIDEO)

Svi se pitaju da li je Tom Henks teško bolestan zbog snimka koji je nedavno isplivao!

Izvor: Profimedia

Jedan od omiljenih holivudskih glumaca, Tom Henks, zabrinuo je sve kada je uslikan u šetnji Njujorkom. Glumac ima punih 65 godina, a na slikama nastalim na Mehnetnu izgleda kao da se "prepolovio".

Ovo nije prvi put da je javnost zabrinuta za oskarovca koji nas je oduševio ulogama u filmovima "Filadelfija", "Forest Gamp", "Da Vinčijev kod", "Terminal" i mnogim drugim. Tom Henks boluje od dijabetesa tipa 2, za koji sam kaže da ga je dobio jer je bio "budala".

Izvor: YouTube/Cinemablend

"Bio sam potpuni idiot, bio sam lijen i jeo sam pogrešne stvari", rekao je Henks 2013, kada je potvrdio da mu je postavljena dijagnoza. Prije dvije godine je dobio i teži oblik korona virusa, ali se izvukao.

Henks ne preza od fizičkih transformacija, pa je za ulogu u filmu "Castaway" smršao 25 kilograma, dok je za ostvarenje "A league of their own" morao da se ugoji 15 kilograma.

Početkom juna isplivao je i snimak na kojem Henks pozdravlja publiku na premijeri filma "Elvis". Dok je držao govor, glumcu se ruka tresla zbog čega mnogi misle da ima neku ozbiljniju bolest, ali je još uvijek krije od javnosti. Pogledajte snimak na kom se vidi taj trenutak.

Tomu Henksu se trese ruka Izvor: Youtube/NTV

Pogledajte i trejler njegovog novog filma "Elvis".

Trejler filma "Elvis" Izvor: YouTube/Warner Bros

(MONDO)