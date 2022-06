Selma Hajek u 6. deceniji: Nije me sramota golišavih fotki

Svjetski poznata glumica Selma Hajek raspametila je fanove na društvenim mrežama u izazovnim bikinijima koji su otkrili njene zanosne obline u šestoj deceniji.

Izvor: Instagram/screenshot/salmahayek

Glumica Selma Hajek (55) često na društvenim mrežama podijeli neku brutalnu fotografiju u bikiniju, a na oblinama joj zavide mnogo mlađe koleginice. Iako je pojedini osuđuju zbog golišavih slika, ona poručuje da nema namjeru da prestane.

"Drago mi je da sam objavila puno fotki, nije me sramota, jer je to bila prva nedjelja godišnjeg odmora", rekla je glumica i dodala da se tako osjeća oslobađajuće, ali da je onima koji su to morali da gledaju vjerovatno bilo muka.

"Pustiću ih da predahnu. Pomisliće da svaki dan nosim bikini", našalila se se glumica i istakla da je morala da smrša i vježba kako bi ušla u kupaći.

Selma je jednom prilikom otkrila i da vježba samo pet minuta dnevno, a fanovi je često optužuju da je stavila silikone te da joj grudi sada izgledaju veće nego na početku karijere. Selma ne negira da su joj grudi veće, ali ističe da nije stavila silikone.

"Mnogo ljudi tvrdi da sam povećavala grudi hirurškim putem. Ne krivim ih. Moje grudi su zaista bile manje. Kao i ostatak mog tijela", rekla je Selma i objasnila da su joj grudi porasle zbog menopauze, ali i trudnoće, kao i zbog promjena u težini.

