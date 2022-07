Mirjana Karanović otkrila zašto se nije udala: "Nisam osjećala da su mi djeca prioritet"

Mirjana Karanović iskreno i otvoreno je progovorila o svojoj najvećoj intimi, te razlozima zašto se nikada nije udavala, niti imala djecu.

Izvor: TV Prva / screenshot

Glumica Mirjana Karanović koja je sve iznenadila kada je na društvenim mrežama objavila sliku na kojoj gola pozira na pijesku otkrila je zašto nikada nije stala na "ludi kamen".

"Meni se brak nije desio, samo neke velike ljubavi, iz njih nisu nastala djeca. Nikad nisam ispitivala zašto je tako", rekla je glumica i dodala:

"Prosto nisam osjećala da je to prioritet, da je to nešto najvažnije u životu. I evo sad kako se više govori o pravu na izbor... To nije bunt. Dijete bi trebalo da ima porodicu, oca i majku.

"Kako sam ja tako vrlo zauzeta, i sve ostalo, nema ovdje na Balkanu muškarca koji bi to pratio, koji bi to tolerisao, i onda nisam dobila djecu, nisu se desila djeca", zaključila je ona za "Una" TV.

Mirjana Karanović koja se prije nekoliko mjeseci oglasila fotografijom iz KBC Bežanijska kosa i potvrdila da je bila zaražena koronom, nedavno je progovorila i o strahu koji ima.

"Za mene, kao i za mnoge ljude, postoji strah od odlaska. Mislim da ga nosimo od djetinjstva, strah da će nas ostaviti roditelji, a kasnije i neki drugi ljudi do kojih nam je stalo. Različiti strahovi utiču na naše ponašanje i potrebno je mnogo samosvijesti i rada kako bismo spriječili da strahovi kontrolišu naše živote. Nekada su mi bili potrebni mjeseci da prebrodim raskid ili nešto loše što mi se desilo, a danas prepreke savladam za jedan dan", iskrena je tada Mirjana Karanović za "Stori".

