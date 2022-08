Danijela Dvornik otkrila nepoznate stvari iz braka sa pokojnim pjevačem!

Danas bi Danijela i Dino Dvornik slavili 34 godine braka, a anegdota i ljubavnih priča iz njihovog života nikad dosta.

Legendarni Dino Dvornik preminuo je davne 2008. godine, a za sobom je tada ostavio suprugu Danijelu i kćerku Elu, koja je danas uspješna influenserka.

Preminuo je kada je imao samo 44 godine, a Danijela i Ela se redovno podsjećaju zajedničkog života s Dinom na društvenim mrežama, pa je udovica otkrila i da bi sada slavili 34 godine braka.

"Danas bi slavili 34 godine braka Dino i ja, pod uslovom da je živ i da se u međuvremenu nismo rastali! A bilo je situacija... Međutim, mi smo imali svoju malu tajnu dugovječnosti braka i ide ovako (zvuči nevjerovatno, ali istinito je): jedan dan smo se posvađali oko nečega, pretpostavljam da sam ja bila inicijator. Dino puknuo i zaprijetio mi je razvodom. 'Može, samo ovaj put ti pokreni razvod!', dobacim mu ja. I tako Dino nazove 981 (to su nekad bile informacije za sve i svašta). 'Halo, ovdje Dino Dvornik, želim da se razvedem od ove lude žene!'. 'Jao, Dino, ja vam mogu reći da vam to nije pametna odluka!'. "Koju pi**u materinu, svi znate šta je dobro za mene!'", napisala je Danijela.

"Žena sa druge strane pokušava da mu objasni: 'Morate da uzmete advokata, pa onda imate jedno mirenje, pa drugo mirenje, pa ako se ne pomirite onda ide razvod'. 'Pa, koliko se to čeka?' 'Zavisi, od 6 mjeseci do 2 godine.' Dino: 'O, j**o te, pa do tada ćemo napraviti drugo dijete! Pa, je li može to malo brže, poludjeću s njom?' 981 žena: 'Ali, gospodine, ovo su informacije, za brzi razvod trebate platiti advokata'. Dino: 'Koliko to košta?'. Žena: 'Mene je došlo oko 2.000 maraka'. Dino: 'Koji ku**c? Još moram da platim da je se riješim? Ma, ništa od toga, prekomplikovano je!'. Pa mi je dobacio: 'Sve si čula, ništa od rastave, danas imaš sreće!'. Kako da ga ne volim! To je bila ljubav", zaključila je Danijela u svojoj objavi na Instagramu.

Danas je ponosna baka dvije djevojčice, budući da Ela i njen suprug Čarls imaju nasljednice Bali i Lumi. Živi u svom raju na Braču, gdje se prije nekoliko godina preselila iz Splita.