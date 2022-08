Zvijezda filma "Toma" o krizi u braku - Izlazila sam iz kuće, pojavio bi se osjećaj krivice

Glumica i zvijezda filma "Toma" Tamara Dragičević progovorila je o odnosu sa suprugom i kolegom Petrom Benčinom!

Izvor: Instagram/TamaraDragicevic

Brak Tamare Dragičević i Petra Benčine važi za jedan od najsrećnijih i najskladnijih sa javne scene, a glumica je jednom prilikom otkrila kako se zaljubila u kolegu.

Glumica, koja se proslavila ulogom u filmu "Toma" u ulozi Silvane Armenulić, nedavno je srušila iluzije onih koji su vjerovali da savršenstvo postoji i da su mu baš ona i njen suprug pronašli ključ.

"Mislim da žene koliko god pričale sa drugaricama, mamama i sestrama koje su dobile djecu prije njih, ne mogu da zamisle neravnopravnost između partnera u ustajanju noću. Tada se kod nas žena javi potreba za zvocanjem. Ti bi da ćutiš, da ne prebacuješ, ali gledaš tu nejednakost i malo si ljut zbog toga, malo ti je žao sebe. Jedna moja drugarica svojevremeno je rekla: 'Ja ne znam kako mi sve njih ne ostavimo, kako im pređemo preko svega'", ispričala je Tamara, pa dodala u emisiji "Balkanskom ulicom" i dodala:

"Baš zbog tih stvari poslije dva mjeseca vratila sam se da igram predstave. Mogla sam, a željela sam, sve samo kako bih sama sa sobom ponovo bila ispunjena i zadovoljna. Da se ne bih osjetila kao žrtva... jao sve je na meni, jadna ja. Ni za koga to ne bi bilo dobro, ne bih bila dobra ni djeci, ni Petru i tu onda ima kriza. Ispunjavalo me je da izađem iz kuće, a znala sam da idem da igram predstavu. To je nešto što moram, nisam otišla da pijem piće. U suprotnom bi tu postojao osjećaj krivice".

Bračni par je svoju ljubav krunisao rođenjem sina Lazara i ćerke Staše.

Izvor: Instagram

Svet poznatih nadohvat ruke. Sve goruće teme, aktuelna dešavanja i najsočniji tračevi na jednom mestu. Pridruži se Viber zajednici ŽIVOT POZNATIH i budi u toku svakog dana!