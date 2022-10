Popularni voditelj ima desetoro djece sa više žena, na putu još dvoje

Popularni voditelj ima desetoro djece sa nekoliko žena, jedanaesto je na putu, a sada stiže i dvanaesto.

Izvor: YouTube/ Nick Cannon /printscreen

Popularni voditelj i bivši muž pjevačice Maraje Keri koja je izjavila da ne može da zapamti imena sve njegove djece i njihovih majki, Nik Kenon čeka dvanaestog nasljednika. Prije nešto manje od mjesec dana voditelj je dobio 10. dijete, u tom trenutku na putu mu je bilo 11, a sada već čeka i 12. dijete.

Kako pišu strani mediji, njegova bivša djevojka Alisa Skot je trudna, a iako se nije znalo sa sigurnošću da li je dijete njegovo, to je sada potvrđeno. Njegova porodična situacija je komplikovana, s obzirom na to da ima veliki broj djevojaka u isto vrijeme. Poznato je da on praktikuje poliamoriju, odnosno održava intimne odnose s više osoba uz znanje i pristanak svih partnera.

Voditelj je porodicu zasnovao sa pjevačicom Marajom Keri. Oni su se vjenčali 2008. godine, a tri godine kasnije su dobili blizance Monro i Maroko. Maraja i Nik su se razveli 2016. godine, ali su ostali u dobrim odnosima zbog zajedničke djece. Godinu dana nakon razvoda je Nik dobio još jedno dijete sa Britani Bel, a potom i još dvoje djece, jedno od njih je rođeno prije nepunih mjesec dana.

Izvor: YouTube/ Nick Cannon /printscreen

Prošle godine je sa partnerkom Abi De La Rouz dobio blizance, a ranije ove godine su objavili da čekaju treće dijete. Prošle godine je, sa partnerkom sa kojom sad čeka 12. dijete, Alisom Skot, dobio sina Zena, koji je preminuo poslije pet mjeseci od posljedica tumora na mozgu.

Sa modelom Bri Tiesi dobio je u julu ove godine jedno dijete. U septembru, samo 15 dana prije nego sto je dobio treće dijete sa Britani, model Laniša Kol rodila mu je ćerku.

(Mondo.rs)