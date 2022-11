Pjevao joj na maturi, pa je odvep kući: Pjevač otkrio kako je upoznao suprugu

Pjevač Željko Samardžić otkrio da čuva sliku na kojoj nastupa na maturi koju je proslavljala njegova supruga

Pjevač Željko Samardžić, koji je nedavno otkrio o čemu govori pjesma "Grlica" i šta misli o mladim djevojkama koje se zabavljaju sa duplo starijim muškarcima, u braku je već 45 godina. Sada je otkrio i kako je upoznao suprugu.

"Pokupio sam je s mature, ona je tada bila maturantkinja Ekonomske škole, rekao sam joj: Ti ideš kući sa mnom. Inače, ja sam joj i pjevao na maturi, postoji i fotografija te večeri. Ona je odmah pristala da pođe sa mnom, ali njeni roditelji su bili protiv naše veze. Muzičari su tada bili na lošem glasu, odmah pored fudbalera i još nekih zanimanja. Međutim, ja sam sve to već za nekih pet-šest dana doveo u red. Njeni su mi govorili da ona želi da studira, a ja sam rekao da to može i pored mene. Ali onda su brzo došla i dječica, to vam je život... Ona nikada nije zažalila zbog svoje odluke. Dan-danas imam odličan odnos s njenom familijom, život sve to nekako namjesti", rekao je Samardžić i otkrio kako se supruga Maja nosila s njegovom popularnošću.

"Naučila je kako funkcioniše ovaj posao i nije sebi dozvolila da upadne u zamke u koje je lako mogla upasti. Znate, pokušavali su novinari svašta, slali su žene u mini-suknjama da se slikaju pored mene ne bi li izazvali nekakvu kontroverzu i to na Majine oči, ali ona je uvijek bila svjesna toga šta se dešava i zato nisu uspijevali da nas posvađaju. Uspjeli smo da ostanemo zajedno toliki broj godina jer nismo dozvoljavali glupostima da nam stanu na put. Bude mi žao kad vidim masu svojih prijatelja koji su se razveli ni zbog čega, mnogi su se kasnije kajali zbog toga".

