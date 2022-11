Preminuo otac Dženifer Aniston: Potresnim riječima se oprostila od njega na društvenim mrežama

Otac slavne glumice Dženifer Aniston preminuo je u 89. godini života.

Izvor: YouTube/Jimmy Kimmel Live/Screenshot

Dženifer Aniston saopštila je na Instagramu da je njen otac Džon Entoni Aniston umro u petak, a na društvenim mrežama odala je počast svom tati nizom njihovih zajedničkih fotografija.

Džon je bio poznati američki glumac grčkog porijekla, najpoznatiji po ulozi u sapunici "Days of our lives", koju je igrao od 1985. godine. Uloga mu je donijela nominaciju za nagradu "Daytime Emmy" za najboljeg sporednog glumca u dramskoj seriji 2017. a dobio je nagradu "Daytime Emmy" za životno djelo ove godine.

Dženifer se od njega oprostila potresnim riječima: "Dragi...⁣ Džon Entoni Aniston. Bio si jedan od najljepših ljudi koje sam ikada poznavala. Tako sam zahvalna što si se vinuo u nebesa u miru - i bez boli. I to 11. 11. ni manje ni više! Uvijek si imao savršen tajming. Taj će broj sada zauvijek imati još veće značenje za mene. Voljeću te do kraja vremena. Ne zaboravi da me nekad posjetiš".

Izvor: Instagram/jenniferaniston

(MONDO)