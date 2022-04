Godinama nije mogla da zaspi: Kako je Dženifer Aniston pobijedila nesanicu

Harizmatična glumica priznaje da je dugo mjesečarila, a potom se borila protiv nesanice koju je uspjela da pobijedi.

Izvor: YouTube/Jimmy Kimmel Live/Screenshot

Da ni poznatima nije lako, govori činjenica da se zvijezda kultne serije "Prijatelji", glumica Dženifer Aniston, decenijama bori protiv nesanice. Dženifer je ovo otkrila u ekskluzivnom intervjuu za časopis "People".

Glumica je pošla kroz različite faze - nesanicu, mjesačerenje i tjeskobe koje se javljaju u snu.

"Mislim da je to počelo negdje u mojim 30-ima ili čak ranije, ali jednostavno ne primjećujete posljedice nedostatka sna dok ste mladi. Tada sam to prihvatila, a onda odjednom shvatila da to utiče na moj dan, rad, funkcionisanje i izgled", rekla je.

Iako je satima pokušavala da zaspi, nije joj uspijevalo.

"I što sam više brinula o tome, to je bilo teže zaspati", rekla je glumica koja je mjesečarila.

"Znalo se da to radim. Probudili bi me alarmi u kući koje sam uključivala kad bih išla u krevet. I mislim da to više ne radim jer nisam neispavana kao u toj fazi", dodala je.

S obzirom na to da je duži vremenski period mislila da problemi sa spavanjem i "nisu toliko važni", Dženifer je dugo izbegavala da potraži pomoć.

"To je postalo nešto s čime sam se stvarno mučila i borila. Za zdravlje je potrebno pravilno se hraniti, vježbati i spavati. A ako ne spavate dovoljno, nećete imati snage za vježbanje, ali nećete moći ni da donosite prave izbore po pitanju ishrane", rekla je glumica koja danas svima savjetuje da se obrate ljekaru.

Njena rutina pred spavanje danas uključuje opuštanje, istezanje, jogu i nekorišćenje mobilnog telefona. Pored toga, Dženifer ase trudi da svako veče legne u isto vrijeme.

"Spavam sa svoja tri psa u krevetu. To mi je previše prijatno", rekla je uz smijeh.

Pogledajte i kako Dženifer Aniston izgleda bez šminke:

(MONDO)