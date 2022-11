Kara Delavinj učestvovala u istraživanju: Kontroverzna manekenka otišla u bolnicu da doživi orgazam

Kara Delevinj učestvuje u istraživanju koje za cilj ima da odgovori na pitanje o "tabu temi".

Kontroverzna manekenka Kara Delevinj odlučila je da krene u misiju. Želi da istraži misteriju koja vlada, odnosno da opiše zašto muškarci češće doživljavaju vrhunac tokom intimnog odnosa nego žene. Tim povodom, 30-godišnji supermodel doživhela je vrhunac zadovoljstva u bolnici u Njemačkoj i donirala naučnicima koji se bave ovim istraživanjem.

Kara će svoje zalaganje predstaviti u novom dokumentarcu pod nazivom "Planet Sex With Cara Delevingne", koji će biti emitovan na BBC-ju kasnije ove nedjelje. Manekenka je istraživačima dala uzorak krvi prije i poslije upuštanja u solo intimni čin, kako bi mogli da prouče njegov uticaj na hemiju tijela. U dokumentarcu se navodno vidi scena iz pomenute bolnice u Njemačkoj, u koju je Kara došla da doživi zadovoljstvo.

"Mislim da je ženska intimna želja definitivno potisnuta. Znam iz svog ličnog ljubavnog života koliko žene mogu da budu intimne, pa biste pomislili da bi u 21. veku muškarci i žene trebalo da imaju podjednako zadovoljavajući intimni život, zar ne? Pa, pripremite se za šok. Kada je u pitanju vrhunac, postoji definitivna razlika među polovima. Naučnici kažu da 95 odsto strejt muškaraca doživljava orgazam tokom odnosa, ali samo 65 odsto strejt žena to pođe za rukom", rekla je Kara i dodala:

"Da budem iskrena, mislim da to zvuči previše visoko, većina mojih strejt prijateljica kaže da je to vjerovatno oko 15 ili 20 odsto. Lezbejke i kvir žene definitivno su uspješnije od toga", rekla je manekenka koja je nedavno bila i na seminaru o masturbaciji.

"Otišla sam na seminar o masturbaciji misleći da će to biti učionica i da ću imati blok za bilješke, a umjesto toga, bila je ružičasta kožna prostirka za teretanu na podu, sa šestoro ljudi koji govore: 'Pa, skini donji veš. Ovo je lubrikant'. Nisam shvatila da sam konzervativna. Mislim da sam prilično moderna, mlada, kul devojka koja se slaže sa bilo čime, ali to me je šokiralo, nisam htjela da učestvujem u tome. Ipak, na neki način sam uradila sve što je učinilo da se osjećam prijatno", objasnila je.

