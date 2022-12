Jedina žena koja je dala otkaz Titu: KRLEŽA se divio njenom zavjetu ćutanja

Nada Budisavljević, rođena sestra pokojne Jovanke Broz, je prva i jedina osoba koja je Titu dala otkaz.

Nada Budisavljević je mlađa sestra pokojne supruge Josipa Broza od koje je dobar dio života bila razdvojena. Jovanka je bila najstarija, a Zora je bila najmlađa sestra. Ona je imala veoma teško djetinjstvo jer su joj roditelji umrli veoma mladi. Ona i treća sestra Zora su svoje cijelo detinjstvo provele u sirotištima.

"Bila je oličenje buržuja. Na sebi je imala neki kaput tamnoplave boje sa krznom od nerca. Imala je dugačku crnu podignutu kosu i cipele na štiklu, ‘staklene čarape’. Za mene je tada bila nešto najljepše što sam vidjela“, izjavila je Nada.

Nada Budisavljević je potom ostala uz svoju stariju sestru. U zvaničnoj rezidenciji predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, u Užičkoj ulici u Beogradu, bile su tri spavaće sobe na prvom spratu kuće. U jednoj je bio Tito, u drugoj njegova supruga Jovanka, a u trećoj je boravila Nada. Ona je u jednom periodu bila zaposlena u Titovom kabinetu,a važi za prvu i jedinu osobu koja je dala otkaz Titu!

Nada je 25 godina boravila u predsjedničkoj rezidenciji i bila je jedini oslonac svojoj starijoj sestri.

Jednom prilikom joj je Miroslav Krleža rekao: "Sve znate, sve vidite, sve čujete i ćutite, ni o čemu riječ ne govorite.” A ona bi umela da kaže: "To mi je bio posao. Što sam čula – nisam čula, što sam vidjela – nisam videla.”

Govorila je kako je lijepo biti mlađa sestra Jovanke Broz.

“Bilo je s jedne strane lijepo, ali nije bilo lako. Kao što ni ona nije nijednim svojim gestom htjela da obruka zemlju, tako ni ja nijednim svojim postupkom nisam htjela da naudim njoj. Uvijek sam bila jako oprezna i, što se kaže, kako treba. Mi smo se stvarno jako voljele. Naš odnos je bio normalan odnos. Zato se dešavalo i da se ponekad posvađamo jer ja sam joj bila najveći kritičar", dodaje Nada.

Otkrila je i šta joj je bilo najteže.

"A to što sam ja oko nje radila, to meni nije bilo teško. Nikada. To mi je nekako bilo prirodno. Naša sestra Zora se udala još za vrijeme studija i otišla da živi u inostranstvo, sa mužem diplomatom. Tada sam ja prešla da živim u Užičku 15, sa Titom i Jovankom. Bila sam njihov podstanar. S jedne strane je bilo lijepo živeti tamo, a sa druge strane ja to nisam nešto voljela. Ja sam bila njoj sestra koja joj je pomagala kad god je mogla. Ja sam za nju bila ono što je ona bila za Tita", kaže Nada.

Osvrnula se na "zavjet ćutanja" koji je izuzetno poštovala.

"Pod jedan, to su bile njihove tajne. Pod dva, to je tako bilo da se o stvarima koje se dešavaju u toj kući ne govori. Mislim da su postojale negdje neke klauzule, neki ugovori, da ako se neko primi u službu kod Tita i Jovanke, o njihovom privatnom životu se ne govori. I potpisuje se takav ugovor. Ja nikad nisam potpisala takav ugovor, niti je to od mene traženo. Ali ja sam toliko bila dugo sa njima i toliko uz njih, da sam znala da se o tim stvarima ne priča", zaključila je Nada.

