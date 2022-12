Irfan Mensur tri puta izbjegao smrt: "Jedini sam vratio švedski pasoš"

Irfan Mensur početkom 2022. godine proslavi je 70. rođendan, a kako je jednom prilikom priznao više puta je uspeo da pobedi smrt.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Irfan Mensur u pozorište je prvi put ušao sa 16 godina, iako je u porodici imao profesionalnu glumicu, a kako je otkrio prvi honorar zaradio je "arlaučući na radiju", a zatim je od tih para pola klase odveo na ljetovanje u Rovinj. Glumac se jednom prilikom prisjetio pojedinih zanimljivosti sa snimanja tokom svoje dugogodišnje uspešne karijere, otkrio i onu težu stranu glumačkog posla, kada je prihvatao uloge dok je bio na rubu egzistencije, kao i kada je tokom snumanja filma "Nebeska udica", čak 19 puta ošamario Nikolu Đurička, koji mu je u ovom ostvarenju igrao sina.

Početkom godine Irfan Mensur proslavio je 70. rođendan, a smrti je, prema sopstvenim riječima, gledao više puta u oči. On je ranije govorio da je bio spreman na najgore kada je išao na operaciju - "Umro sam prije devet godina. Odlazeći na operaciju, kad su mi ugradili tri bajpasa, znao sam da iza sebe ostavljam ime i prezime, nešto što sam uradio, tri sina i neke žene koje će me se sjećati. Ne plašim se tog izdisaja", rekao je tada Irfan.

Prije nepune dvije godine borio se i sa korona virusom, ležao je u KBC Bežanijska kosa. U tom trenutku, i njegov prijatelj i kolega Žarko Laušević takođe je bio u bolnici, u susjednom apartmanu, pa su jedan drugom bili najveća podrška. To nisu jedine situacije kada se strahovalo za Irfanov život, on je mogao da nastrada devedesetih.

"Umalo nisam nastradao i devedesetih. Bila je 1992. godine, a ja sam imao pištolj u ustima. Bukvalno! Mogao sam tada da nestanem. Neki primitivni ljudi, kad je sve bilo sivo, željeli su da se svi prezivamo na ić. Sa Žarkom Lauševićem su to veče hteli da popiju piće, a mene su tjerali zato što se zovem Irfan Mensur. Sve se dešavalo u 'Stupici' i izvan nje. Otišao sam iz Srbije, ali sam odlučio da se vratim. Provjerio sam kod vođe sive Srbije da li da se vraćam ili ne. On mi je rekao da se vratim", ispričao je on jednom prilikom i dodao:

19. 1. 1952. Irfan Mensur

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Jedini sam čovjek koji je vratio švedski pasoš. Dobio sam ekspresno njihovo državljanstvo. Moj očuh je vidio da na pasošu ima vodeni žig koji oni nemaju na svojim pasošima. Dobio sam pasoš političkog izbjeglice... Nisam se osjećao tako... Samo sam hteo da se sve smiri i da se taj kukolj istrijebi. Vratio sam ga. Otišao sam kasnije s jugoslovenskim pasošem u London, Kopenhagen, u Švedsku, pa nazad u Srbiju".

Irfanov otac bio je musliman, a majka hrišćanka. On je želio da bude nešto posebno, pa je ime svoga oca uzeo sa svoje prezime, a sa suprugom, glumicom Srnom Lango ima dva sina, dok njenog sina iz prvog braka gleda kao svoje treće dijete.