Sin Dragane Mirković je pravi frajer! Ovo su kriteriji ponosne majke za buduću SNAHU

Sin Dragane Mirković nedavno se predstavio javnosti, a djevojke na društvenim mrežama su odlijepile za njim.

Izvor: INstragram/printscreen/Dragana_mirkovic/marko.vnm

Dragana Mirković godinama uživa u braku s Tonijem Bijelićem. Njih dvoje važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, a zajedno su podigli svoje dvoje djece ćerku Manuelu i sina Marka. Djeca Dragane Mirković dugo nisu htjela da budu dio javnog života, a nakon što su otvorili naloge na Instagramu društvene mreže su se "usijale".

Kada je postao aktivan na društvenim mrežama i odškrinuo vrata privatnog života, Marko je odmah privukao veliku pažnju javnosti, a pogotovu djevojaka koje su poručile da je opasan frajer. Ponosna majka Dragana Mirković je sada prokomentarisala navode da su se za Marka zainteresovale i neke njene koleginice.

"Ja ne ulazim u to niti pratim tu vrstu dešavanja. Moj sin fino izgleda, i to je ok, ali prvenstveno je kvalitetna mlada ličnost. A djevojke i treba da ga vole. Što se tiče koleginica, to ne znam. Ko god došao u njegov život za mene je apsolutno dobrodošao, samo neka je kvalitetna i dobra osoba", rekla je pjevačica, a na pitanje koju koleginicu bi voljela za snahu Dragana odgovara:

"To je preuranjeno pitanje jer on tek u februaru puni 22 godine, rano je za snajke. Kad bude neka novost, javljam. A i da ne javim, saznaćete".

Marko je nedavo "zapalio" mreže fotkom iz teretane i isklesanim mišićima, a veliku pažnju je privukao i kada je pokazao porodični vozni park milionske vrijednosti. Oni posjeduju više skupocjenih automobila, između ostalog i "Ferari", čija je vrijednost procijenjena na više od 200.000 evra.

