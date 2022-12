Jelena Karleuša - podiJelila detaljan jelovnik, a ima i POSEBAN TRIK!

Jelena Karleuša otkrila je kako održava svoju vitku liniju, te podelila i svoj jelovnik.

Nakon što je održala veliki nastup na Kopaoniku i još jednom zagrmila u zavodljivoj kombinaciji, Jelena Karleuša pobrala je još more komlimenata na račun svog izgleda.

Pjevačica važi za nekoga ko svoje tijelo otvoreno pokazuje, te su njene golšave fotke vrlo česta pojava na društvenim mrežama. Jelena ponosno ističe svoju vitku figuru o kojoj i te kako vodi računa. Karleuša se od početka karijere osjeća vrlo samopouzdano i opušteno u provokativnim kostimima koje nosi sceni. Kako je i sama jednom prilikom priznala, imala je prije nekoliko godina problema s viškom kilograma.

"Nikad deblja nisam bila! Evo sad ću javno da priznam, nemam problem s tim. Imam 75 kilograma", izjavila je ona u emisiji "Ćirilica".

Pjevačica je, inače, zagovornica veganstva i vegetarijanstva, a za Glossy je nedavno istakla da one ne nameće ćerkama šta treba jedu. Takođe, otkrila je i kako se ona hrani.

"Atina je vegan, a Nika jede sve. Ja nisam neko ko djeci nameće šta moraju, a šta ne moraju da jedu. One same jedu šta žele, tako da nisam od onih majki koje svoje frustracije iskaljuju na djeci. Atina je sama odlučila, a Nika ide ka tome i zbog toga sam srećna. Naša trpeza je bogata voćem i povrćem. Obožavamo 'zamjenu za meso', koja ima identičan ukus kao meso, ali pravi se od proteina graška. Jedem mliječne proizvode, jaja, ribu, ali i to ću u budućnosti prestati. Kad je reč o novogodišnjoj trpezi, imaćemo goste koji nisu vegeterijanci, ali pravimo jela koja mogu da jedu svi. Obožavam posne sarmice od zelja, prebranac, turšije, podvarak bez mesa, mimoza salatu", objasnila je Jelena.

"Nikad ni kafu u životu nisam popila, pijem minimum tri litra vode dnevno. Slatkiše prezirem", istakla je pjevačica prije izvjesnog vremena.

Karleuša je, inače, poznata i kao neko ko ne boravi rado u teretani, ali može da se pohvali ravnim i zategnutim stomakom, uskim strukom i izraženim stomačnim mišićima. Prošle godine je otkrila da je njen trik - specijalni steznik.

"Tajna je u stezniku koji nosim svaki dan, nekad i noću, često ispod garderobe... Redovnim nošenjem i 'treniranjem' vašeg struka ovim steznikom topite masne naslage i drastično smanjujete obim struka, skupljate opuštene mišiće, smanjujete osjećaj gladi, popravljate držanje kičme. Preporučujem svakoj ženi, pogotovo onima koje se goje u predjelu stomaka, porodiljama i ženama koje treniraju", otkrila je pjevačica na Instagramu.

Pogledajte 00:12 Ovo Jelena Karleuša doručkuje Izvor: Instagram Izvor: Instagram

Ovako izgleda njen jelovnik:

Prvi dan

Doručak: Nemasni sir 400g, dvije kriške integralnog hljeba, salata; Užina: Dvije jabuke; Ručak: Grašak s povrćem 400g, salata; Večera: Salata sa tikvicama

Drugi dan

Doručak: Ovsene pahuljice 4 kašike, voćni miks, čia sjemenke Užina: 300g trešanja; Ručak: Zapečena boranija s povrćem, salata.

Večera: Kiselo mlijeko 360ml, salata

Treći dan

Doručak: Mafini sa tikvicama, salata; Užina: Vitaminska salata sa crvenim kupusom; Ručak: Šampinjoni sa povrćem; Večera: Potaž od povrća

