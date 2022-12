Brat Ksenije Pajčin je poznati PJEVAČ! Svi ga dobro znate - posvetio joj je numeru koju teško pjeva!

Brojni detalji iz života Ksenije Pajčin su dospjeli do javnosti, ali i dalje je malo onih koji znaju da je brat pokojne pjevačice svima dobro poznati pjevač.

Izvor: ATA Images/Miloš Rafailović

Pjevačica Ksenija Pajčin nastradala je 16. marta 2010. godina, kada ju je u njenom stanu usmrtio tadašnji emotivni partner, maneken Filip Kapisoda, koji je potom presudio i sebi. Pokojnu Kseniju svi pamte kao vedru i nasmijanu, a detalji iz njenog života i dalje se prepričavaju i zanimljivi su javnosti.

Iako se o životu Ksenije Pajčin mnogo toga zna, ipak, malo je poznato da joj je pjevač Mirko Pajčin, poznatiji kao Baja Mali Knindža, brat od strica. Nakon njene smrti, Baja Mali Knindža je Kseniji posvetio pjesmu pod nazivom "Spavaj, kraljice".

"U mome srcu si uvijek imala posebno mjesto, nikome nisam dao protiv tebe da kaže nešto. Bila si jaka žena, koje se zvjeri plaše, samo smo ja i ti proslavili Pajčine naše. Bila si jaka žena, uvijek si bila u pravu, jednom sam priznao sebi, ličiš na baba Savu. Spavaj, kraljice, spavaj, spavaj kraljice, ti spavaj, kraljice moja, neka te čuvaju anđeli", stihovi su pjesme koju je Baja Mali Knindža posvetio Kseniji Pajčin.

Baja Mali Knindža je jednom prilikom otkrio da mu je teško da pjeva pjesmu koju je posvetio njoj, te da je zato nikada nije snimio - "To je negdje uživo snimljeno. Malo mi je teže da pjevam nešto što me boli. Bježim od toga i čuvam to u sebi. Ja možda nisam volio ni tada da to neko snimi i objavi. To je moje, to je Pajčinovo, naše. Ne mogu ja to, treba želudac za to. Ja sam emotivan i to drugačije doživljavam", rekao je Baja svojevremeno u jednoj emisiji.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Ksenija Pajčin rođena je 3. decembra 1977. godine u Beogradu. Karijeru je započela kao plesačica u diskotekama, a vrlo rano je postala i pjevačica, kada je postala član grupe "Dak" i snimila pjesmu "Dačo, volim te", koja je postala hit devedesetih godina. Najozbiljnije se posvetila svojoj solo pjevačkoj karijeri, a za sobom je ostavila četiri albuma i sedam singlova. Ksenija ima i rođenu sestru koja je izrasla u pravu ljepoticu.