Transrodna pjevačica o PROMJENI pola: Zaboravljam da sam rođena kao MUŠKO, moje tijelo, srce i duša su ŽENSKI

Najpoznatija transrodna osoba u regionu, Alina Juhart bila je gošća u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji, gdje je otkrila da li je spremna da promijeni pol.

Izvor: Kurir TV printscreen

Alina Juhart oduševila je žiri u takmičenju "Zvezde Granda", ali ih je prije toga i zbunila kada je na binu kročila u crnoj uskoj haljini do kolena i na štiklama, dok je na papiru pisalo muško ime. Po rođenju Alino Juhart, ima 29 godina, a nedavno je otkrila kako su njeni otac i brat koje je okarakterisala kao "alfa mužijake" prihvatili njenu promjenu.

Pjevačica je sada izjavila da razumije zašto je izazvala senzaciju, ali da sebe uopšte ne doživljava kao senzacionalnu. Zatim se osvrnula na period svog detinjstva kada je spoznala svoju prirodu, a koji je, kako kaže, bio veoma težak - "Bilo je to mnogo rano i mnogo teško. Ja sam dok sam bila još mala, kada sam imala šest godina imala taj neki osjećaj u sebi, međutim, kao dijete vjeruješ da je to nešto loše. Onda su tu suze i osjećaj gušenja pred spavanje i kad se ujutru probudiš. Baš baš teško".

"Moraš da igraš nogomet što je meni katastrofa. Uvijek sam bila svoja i uvijek sam slušala sebe i to je moja sreća", dodala je pjevačica i otkriva da joj se mnogo ljudi javlja da joj kaže kako nemaju hrabrosti da vode svoj život kao žele. Ističe da je sada srećna i zadovoljna u životu kao i da nema nameru da mijenja ništa na sebi.

"Ja sam u procesu života jedne ispunjene i srećne žene i to je najvažnije. Ja sam za sebe osjetila da bilo šta vještačko nije moj put. Riješila sam nakon niza godina razmšljanja da sledim svoj osjećaj i da živim u skladu sa svojom prirodom. Zaboravljam da sam rođena kao muško, moje tijelo, srce i duša su ženski. Ako mene neko vidi kao muškarca, zbog dubljeg glasa možda, to je njegovo pravo. Ali ja kada se pogledam u ogledalo vidim jednu ženu. Drugarice mi kažu da sam najveća žena od njih", rekla je u šali, istakavši da joj smeta riječ transrodno.

Vidi opis Transrodna pjevačica o PROMJENI pola: Zaboravljam da sam rođena kao MUŠKO, moje tijelo, srce i duša su ŽENSKI Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 8 8 / 8

Na pitanje voditelja da li namjerava da promijeni pol, odgovorila je da to ne planira i istakla da iako živi u konzervativnoj sredini, uopšte ne nailazi na neprijatne komentare:

"Ja iskreno mogu da kažem da toga uopšte nema. Možda se krećem po tim krugovima. Do sada nisam dobila ni jednu ružnu poruku, jer su ljudi vjerovatno prepoznali moju iskrenost. Ja ništa ne shvatam ozbiljno osim komentara na moje pevanje. To je moj pritisak - da to iznesem na pravi način, a na sve ostalo se smejem jer prihvatam da smo svu različiti", poručila je Alina.

Pogledajte 01:34 BOLNA ISPOVEST TRANSEKSUALNE PEVAČICE! ALINA JUHART: Gušila sam se u suzama! Evo šta je u njenom životu NAJTRAGIČNIJE iskustvo Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

Ovako je Alina izgledala kao dečak: